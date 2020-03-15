فضل يكشف: تحفظت على انضمام الحضري لجهاز المنتخب لهذا السبب

اعترف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، بتحفظه على ترشيح عصام الحضري للانضمام لجهاز منتخب مصر الفني.

وصرّح فضل عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "كان لدي رأي في وجود عصام الحضري بجهاز المنتخب".

وأوضح: "الحضري أسطورة كبيرة، لكنه كان في حاجة إلى فترة معايشة".

وأتم: "أخبرته بذلك، وقد غضب مني، لكني أحب المواجهة".

وكان الحضري مرشحا لتولي منصب مدرب حراس المرمى في جهاز منتخب مصر الحالي، قبل أن يتم اختيار أيمن طاهر للمهمة.

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