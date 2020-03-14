جماهير زينيت تتحدى كورونا: نحن مصابون بعدوى كرة القدم

السبت، 14 مارس 2020 - 23:36

كتب : FilGoal

جمهور زينيت

رغم الإعلان عن أكثر من 50 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا، لم تتوان جماهير زينيت سان بطرسبرج عن الاحتشاد لمساندة فريقها.

زينيت سحق ضيفه أورال بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الروسي.

وحضرت جماهير زينيت بكثافة في ملعب كريستوفسكي، ورفعت لافتة عريضة كُتب عليها:

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"نحن مصابون بعدوى كرة القدم، وسنموت لأجل زينيت".

وظهرت 5 حالات لإصابة بفيروس كورونا في مدينة سان بطرسبرج بالفعل.

وتوقفت العديد من الدوريات الأوروبية، وعلى رأسها الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، الألماني، والفرنسي، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

كما أصيب بالفيروس أفراد من داخل دائرة كرة القدم، مثل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وكالوم هودسون أودوي لاعب تشيلسي، ودانييلي روجاني لاعب يوفنتوس، وآخرين.

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