المقاولون لـ في الجول: نؤيد قرار تأجيل الدوري والجهاز الفني يضع خطة إعداد للفريق

السبت، 14 مارس 2020 - 23:31

كتب : أحمد شاكر

المقاولون العرب - طنطا

يرى نادي المقاولون العرب أن قرار تأجيل أنشطة كرة القدم في مصر جاء من أجل إعلا الصالح العام في البلاد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة في المقاولون لـFilGoal.com: "نؤيد هذا القرار بنسبة مليون% لأنه قرار حاسم ومصيري".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: نُرحب بأي قرارات تهدف للحفاظ على الأرواح الزمالك يُعلق أنشطة النادي لمدة أسبوع إلغاء معسكر منتخب مصر الأولمبي أحمد ياسر لـ في الجول: أطالب بإلغاء الدوري.. لاعب الكرة ليس مصفحا

وأضاف "منحنا الفريق راحة لمدة 3 أيام ومن ثم سنعود للتدريبات".

وأكمل "من لا يرى أن هذا القرار هو الصواب لا يشعر بالمسؤولية الوطنية".

وأتم "الجهاز الفني سيضع خطة إعداد للفريق خلال فترة التوقف استعدادا لعودة المباريات".

ويحتل المقاولون المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا:

تعليق نشاط كرة القدم في مصر

وزارة الرياضة المصرية تعلق كل أنشطتها

تعليق نشاط كرة السلة في مصر

الأهلي يدرس تعليق أنشطته

رسالة مؤثرة من ميسي بسبب كورونا

المقاولون العرب في الدوري فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إكرامي: لم يتم إبلاغنا بإلغاء التدريبات.. واجتماع مع مسؤولي الأهلي بشأن مستقبلي 35 دقيقة | مصر
جماهير زينيت تتحدى كورونا: نحن مصابون بعدوى كرة القدم 55 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: نؤيد قرار تأجيل الدوري والجهاز الفني يضع خطة إعداد للفريق ساعة | الدوري المصري
فلاهوفيتش يكشف كيف شعر بأعراض كورونا.. ويمزح: كييزا يجلس في زنزانته الصغيرة ساعة | أوروبا
اسكواش – قبل تعليق النشاط.. هانيا الحمامي تحصد لقب بلاكبول ساعة | رياضات أخرى
الإسماعيلي لـ في الجول: نُرحب بأي قرارات تهدف للحفاظ على الأرواح ساعة | الدوري المصري
مارادونا عن كورونا: من الصعب تعليم دولة خلال 15 دقيقة ساعة | أمريكا
تعليق نشاط كرة اليد في مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 2 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 3 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 4 في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر"
قد ينال إعجابك