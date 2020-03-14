المقاولون لـ في الجول: نؤيد قرار تأجيل الدوري والجهاز الفني يضع خطة إعداد للفريق

يرى نادي المقاولون العرب أن قرار تأجيل أنشطة كرة القدم في مصر جاء من أجل إعلا الصالح العام في البلاد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة في المقاولون لـFilGoal.com: "نؤيد هذا القرار بنسبة مليون% لأنه قرار حاسم ومصيري".

وأضاف "منحنا الفريق راحة لمدة 3 أيام ومن ثم سنعود للتدريبات".

وأكمل "من لا يرى أن هذا القرار هو الصواب لا يشعر بالمسؤولية الوطنية".

وأتم "الجهاز الفني سيضع خطة إعداد للفريق خلال فترة التوقف استعدادا لعودة المباريات".

ويحتل المقاولون المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا:

تعليق نشاط كرة القدم في مصر

وزارة الرياضة المصرية تعلق كل أنشطتها

تعليق نشاط كرة السلة في مصر

الأهلي يدرس تعليق أنشطته

رسالة مؤثرة من ميسي بسبب كورونا