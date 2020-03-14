الإسماعيلي لـ في الجول: نُرحب بأي قرارات تهدف للحفاظ على الأرواح

السبت، 14 مارس 2020 - 23:10

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

يُرحب نادي الإسماعيلي بأي قرارات تخص تعليق النشاط الكروي، وتهدف للحفاظ على الأرواح، حسبما صرح سيد عبد النعيم عضو مجلس إدارة النادي.

وقال عضو مجلس إدارة الإسماعيلي: "نرحب بأي قرارات تهدف للحفاظ على الأرواح".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "نرحب بكل تأكيد بقرار تعليق النشاط الكروي لمدة أسبوعين".

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وأردف "نعلم أن أي توقف يقع بأضرار على كل من يعمل بداخله، ولكن الحفاظ على الأرواح أغلى وهدف أسمى".

وتابع "مجلس الإدارة سوف يدرس كيفية الاستفادة من هذا التوقف الدولي بالنسبة للفريق".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعليق النشاط لمدة أسبوعين، بتوجيهات من رئاسة الوزراء المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في بيانها الأخير اليوم السبت وصول عدد حالات الإصابة في مصر إلى 110 مع تعافي 21 حالة.

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