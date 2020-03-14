مارادونا عن كورونا: من الصعب تعليم دولة خلال 15 دقيقة

السبت، 14 مارس 2020 - 23:00

كتب : FilGoal

دييجو أرماندو مارادونا

يشعر دييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين بصعوبة التعامل مع تطورات فيروس كورونا في الوقت الحالي.

مدرب خيمناسيا لا بلاتا شعر بالقلق من مدى صعوبة نشر معلومات مفيدة وعدم التعامل بشكل صحيح في الأرجنتين مع الأمر.

مارادونا قال لـ "ماركا" الإسبانية "البعض يسخر من الأمر، لكن الحقيقة أنه لا يوجد أحد يتحدث عن الوباء هنا، لقد تم استقبلنا بالقبلات والملاعب ممتلئة، من الصعب تعليم دولة خلال 15 دقيقة".

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وتابع "المشكلة تُحل بالتعليم والاحترام، حظا سعيدا للجميع".

وتحدث أيضا عن إيطاليا والتي تعاني من الفيروس في ظل حالات الإصابات والوفيات العالية خاصة شمال البلاد.

وواصل "قضيت 7 سنوات في نابولي، ولدي عائلة هناك والعديد ممن أحبوهم ويحبونني".

وأتم "إيطاليا جزء من حياتي وأريد إرسال رسالة دعم لهم، عليكم البقاء في منازلكم، آمل هذا للأرجنتين وأن نتفاعل في الوقت المناسب".

مارادونا مدرب خيمناسيا تعادل مع بانفيلد في الجولة الأولى من كأس الدوري الأرجنتيني مساء أمس في غياب الجماهير.

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