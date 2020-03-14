تعليق نشاط كرة اليد في مصر

السبت، 14 مارس 2020 - 22:09

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - كرة يد

أعلن اتحاد كرة اليد تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين تنفيذا لقرار الحكومة.

وأعلن المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد التزامه الفوري وأعضاء مجلس الإدارة بقرار الحكومة بتعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا ومنع انتشار

وأشار إلى أنه أبلغ جميع المسئولين وقيادات ورؤساء لجان المسابقات بالالتزام بالقرار وسرعة اتخاذ اللازم تنفيذا لتعليمات الحكومة الذي ياتي حفاظا علي الارواح وللحد من انتشار الوباء.

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وأردف أنه بالتاكيد الحرص علي الصحة العامة أهم، والأهم خلال الفترة القادمة مواجهة المرض و القضاء عليه، وشدد على أن اتحاد اليد يحرص علي متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتفشي وباء كورونا في مختلف بلدان العالم باهتمام شديد.

وطالب رئيس اتحاد اليد ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الوقائية للحكومة ومنظمة الصحة العالمية حرصا علي الصحة العامة وحتي نتمكن من القضاء علي المرض اللعين بتكاتف الجهود وانه لا يوجد أغلي من حياة الانسان.

وعُلقت منافسات كرة القدم والسلة في مصر وسبق أن تأجلت منافسات الاسكواش حتى إشعار آخر.

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