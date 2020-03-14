العدد ارتفع إلى 7.. إصابة ثنائي سامبدوريا بـ فيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 - 22:01

كتب : FilGoal

كوالياريلا - سامبدوريا

أعلن البولندي بارتوش بيريشينسكي لاعب سامبدوريا الإيطالي إصابته بـ فيروس كورونا لتصل عدد الحالات بين لاعبي الفريق إلى 7.

نادي سامبدوريا أصدر بيانا عقب إعلانه إصابة 5 من لاعبيه أمس، بأنه لن يصدر بيانات أخرى لعدم التسبب في ذعر بين المواطنين.

وأشار النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي إلى أن اللاعبين المصابين بالفيروس هم عمر كولي وألبين إيكدال ومارتين تورسبي وأنطونيو لا جومينا بالإضافة إلى مانولو جابياديني الذي كان أول اللاعبين المصابين بالفيروس.

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وسبق أن أعلن اليوم المدافع الإيطالي فابيو ديباولي نتيجة الفحوصات الإيجابية ليصبح الحالة السادسة في النادي.

بيريشينسكي قال عبر حسابه على إنستجرام "للأسف تم تشخيص حالتي إيجابية بـ فيروس كورونا، أنا بخير على الرغم من اتخاذ الاحتياطات المناسبة مؤخرا، لم أتمكن من تجنب الفيروس. لهذا السبب أطلب منكم أن تكونوا مسؤولين وأن تبقوا في المنزل كلما أمكن ذلك".

فيما قال ديباولي "هذا وحش غير مرئي يهاجم دون تمييز، ولكن من خلال اعتماد التدابير الصحيحة واتباع النصائح من الأطباء، يمكننا الفوز بأكبر مباراة لنا والعودة أقوى من أي وقت مضى".

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