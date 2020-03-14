في الدرجة الثانية - تأييد لقرار إيقاف النشاط الكروي.. وغضب في سوهاج من اتحاد الكرة

لاقى قرار اتحاد كرة القدم بإيقاف النشاط الكروي المصري لمدة 15 يوما ترحيب وتأييد من معظم مسؤولي أندية دوري الدرجة الثانية.

ويشهد دوري الدرجة الثانية في مصر صراعا شديدا على مراكز الصعود والهوبط قبل 5 جولات من نهايته.

وتواصل FilGoal.com مع مسؤولي أندية الدرجة الثانية لمعرفة رأيهم في قرار وقف النشاط الكروي لمدة أسبوعين.

وقال ياسر الكناني المدير الفني لفريق الألومنيوم لـFilGoal.com: "الصحة مهمة للجميع ولكن يجب توضيح الرؤية للأندية لمعرفة ماذا سنفعل في المرحلة المقبلة".

وأضاف "سنتدرب غدا الأحد ثم نمنح اللاعبين 4 أيام راحة ثم نعود مرة أخرى للتدريبات لمعرفة ماذا سيحدث في الفترة المقبلة، ومن الصعب إقامة مباريات الدوري خلال شهر رمضان أو بعده".

بينما قال محمد عناني عضو مجلس إدارة نادي القناة لـFilGoal.com: "قررنا إيقاف النشاط الرياضي في النادي وسيغادر الناشئين المقيمين في النادي مقر الاستراحة غدا الأحد، بينما سنمنح الفريق الأول راحة قبل العودة مرة أخرى للتدريبات".

وأوضح أيمن نعناع المشرف العام على الكرة في نادي الزرقا لـFilGoal.com: "اللاعبون كانوا بالفعل في إجازة وسيتم منحهم 3 أيام راحة إضافية وقررنا إلغاء ودية غزل المحلة يوم الثلاثاء".

وشدد "صحة وسلامة الجميع هما الأهم بالنسبة لنا".

من جانبه قال مصطفى عبده المدير الفني لفريق دكرنس لـFilGoal.com: "لدينا برنامج نحافظ عليه في التدريبات ونستعد لخوض مباراة ودية نهاية الأسبوع، وبعدها سنمنح اللاعبين راحة قبل العودة للتدريبات مرة أخرى".

وأكد محمد صلاح المشرف العام على الكرة في المنصورة لـFilGoal.com: "تم تعليق النشاط الرياضي في النادي والفريق خاض مرانه اليوم قبل صدور القرار، وأستبعد إلغاء المسابقة لاحقا".

وصرح ياسر عبد الواحد المدير الفني للمنصورة لـFilGoal.com: "سيكون هناك تدريبات للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية وسنخوض مباراة ودية ضد نبروه الأربعاء المقبل".

وتحدث محمد خطاب مدير التسويق بنادي فاركو لـFilGoal.com قائلا: "نسير على خطة محددة للتدريبات ولدينا مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل ضد الحمام للاستعداد لعودة الدوري".

وأكمل "لا نعلم هل هناك اتجاه في اتحاد الكرة لإلغاء المسابقة أو استكمالها".

على جانب آخر قال مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة في بلدية المحلة لـFilGoal.com: "قررنا تعليق النشاط الرياضي بنادي البدلية لأننا نواجه كارثة كبيرة والحفاظ على صحة الجميع هي الأهم".

وأردف "سيتم التنسيق مع الجهاز الفني لتحديد ماذا سنفعل في الفترة المقبلة، ولا نعلم ماذا سيحدث بعد تعليق المسابقة".

وأخيرا عبر شريف شعبان مدير الكرة في سوهاج عن غضبه لـFilGoal.com قائلا: "اتحاد الكرة من كوكب آخر، أندية الصعيد تسافر يوم المباراة لعدم امتلاك النفقات المالية للتنقل والسفر، فمن يستطيع تحضير وتجهيز اجراءات وقائية ويجب على اتحاد الكرة التكفل بنفقات هذه الإجراءات".

وأتم تصريحاته "سنتدرب غدا الأحد ثم سنمنح اللاعبين راحة لمدة يومين قبل العودة للتدريبات مرة أخرى".

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