تيليجراف: موعد جديد لـ يورو 2020

السبت، 14 مارس 2020 - 21:39

كتب : FilGoal

يورو 2020

يفكر الاتحاد الأوروبي "يويفا" تأجيل بطولة يورو 2020 المقررة في يونيو المقبل إلى ديسمبر بدلا من صيف 2021.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فأنه من المقرر أن يتم عرض الاقتراح الجديد على أعضاء الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي فكرة تأجيل إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية من أجل إفساح المجال للدوريات المحلية بعد تأجيل أغلبها بسبب تفشي فيروس كورونا.

أخبار متعلقة
تقرير: اتجاه نحو تأجيل يورو 2020 لمدة عام بارتوميو: 6 ملايين يورو خسائر لـ برشلونة بسبب كورونا هاري كين: أنا واثق من لحاقي بـ يورو 2020 سولشاير يكشف عن صدمة لجماهير يونايتد وإنجلترا: راشفورد قد يغيب عن يورو 2020

وقد تكون طريقة أخرى لجعل الأندية والدول تستعد بشكل جيد لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر والمحددة بين نوفمبر وديسمبر لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

ومن المنتظر أن تقام يورو 2020 في 12 دولة أوروبية احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق البطولة.

موعد انطلاق البطولة الأصلي هو من 12 يونيو المقبل إلى 12 يوليو قبل إتخاذ قرار التأجيل المنتظر.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا:

تعليق نشاط كرة القدم في مصر

وزارة الرياضة المصرية تعلق كل أنشطتها

تعليق نشاط كرة السلة في مصر

الأهلي يدرس تعليق أنشطته

رسالة مؤثرة من ميسي بسبب كورونا

يورو 2020 فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
اسكواش – قبل تعليق النشاط.. هانيا الحمامي تحصد لقب بلاكبول دقيقة | رياضات أخرى
الإسماعيلي لـ في الجول: نُرحب بأي قرارات تهدف للحفاظ على الأرواح 2 دقيقة | الدوري المصري
مارادونا عن كورونا: من الصعب تعليم دولة خلال 15 دقيقة 13 دقيقة | أمريكا
تعليق نشاط كرة اليد في مصر ساعة | رياضات أخرى
العدد ارتفع إلى 7.. إصابة ثنائي سامبدوريا بـ فيروس كورونا ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية - تأييد لقرار إيقاف النشاط الكروي.. وغضب في سوهاج من اتحاد الكرة ساعة | مصر
الزمالك يُعلق أنشطة النادي لمدة أسبوع ساعة | الدوري المصري
تيليجراف: موعد جديد لـ يورو 2020 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 2 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 3 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 4 منسق صن داونز: الآن عرفتوا سر ضحكتي عندما أوقعتنا القرعة ضد الأهلي
قد ينال إعجابك