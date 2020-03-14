تيليجراف: موعد جديد لـ يورو 2020

يفكر الاتحاد الأوروبي "يويفا" تأجيل بطولة يورو 2020 المقررة في يونيو المقبل إلى ديسمبر بدلا من صيف 2021.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فأنه من المقرر أن يتم عرض الاقتراح الجديد على أعضاء الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي فكرة تأجيل إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية من أجل إفساح المجال للدوريات المحلية بعد تأجيل أغلبها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقد تكون طريقة أخرى لجعل الأندية والدول تستعد بشكل جيد لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر والمحددة بين نوفمبر وديسمبر لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

ومن المنتظر أن تقام يورو 2020 في 12 دولة أوروبية احتفالا بمرور 60 عاما على انطلاق البطولة.

موعد انطلاق البطولة الأصلي هو من 12 يونيو المقبل إلى 12 يوليو قبل إتخاذ قرار التأجيل المنتظر.

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