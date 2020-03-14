أحمد ياسر لـ في الجول: أطالب بإلغاء الدوري.. لاعب الكرة ليس مصفحا

السبت، 14 مارس 2020 - 21:14

كتب : أيمن عيد

أحمد ياسر يحتفل بهدف المصري في طلائع الجيش

يرى أحمد ياسر مهاجم النادي المصري ضرورة إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وأعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي في وقت سابق تعليق نشاط الكرة في مصر، كإجراء وقائي خوفا من فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد ياسر: "أطالب بإلغاء الدوري هذا الموسم. الأجواء غير ملائمة لممارسة كرة القدم، خاصة مع تفشي الفيروس داخل الملاعب العالمية".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لنفترض استكمال الدوري، وبعد ذلك تعرض أحد اللاعبين للفيروس، ماذا سيكون الحل وقتها؟ وربما ينقل العدوى لأحد أفراد أسرته".

وتابع "لاعب الكرة انسان له حياة اجتماعية كأي شخص آخر ويختلط مع المواطنين بصورة طبيعية".

وأكمل حديثه قائلا: "المصلحة العامة تقتضي بالحفاظ على المواطنين وعدم تواجد أي تجمعات ربما تتسبب فى تفشي الفيروس لقدر الله، لذا يجب النظر وقت اتخاذ القرار لمصلحة جميع المواطنين الصحية".

وأشار "لاعب الكرة ليس مصفحا بل بالعكس هو أكثر المتضررين لكثرة تعامله مع الأفراد، وربما يضر أحدهم. لابد من دراسة كل ذلك".

وسجل أحمد ياسر 9 أهداف مع المصري حتى الآن في كافة المسابقات هذا الموسم.

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