بعد إيقاف الدوري.. الزمالك راحة لمدة أسبوع

السبت، 14 مارس 2020 - 21:03

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الترجي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الزمالك

منح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه فريقه راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع تبدأ من غدا الأحد وحتى الجمعة المقبل.

جاء هذا بعدما قرر اتحاد الكرة وقف كل أنشطة كرة القدم في مصر لمدة أسبوعين.

ويعود الزمالك لتدريباته الجماعية يوم السبت المقبل في مقر النادي تمهيدا لاستئناف الدوري بعد أسبوعين كما هو مقرر له.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وخلال الساعات القليلة الماضية قررت أندية سموحة والاتحاد السكندري إيقاف النشاط الرياضي بها لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما قرر نادي إنبي تعليق تدريبات جميع قطاعات كرة القدم بالنادي لحين إشعار آخر من اتحاد كرة القدم أو وزارة الشباب والرياضة.

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