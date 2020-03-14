رئيس إنبي لـ في الجول: نؤيد قرار إيقاف الدوري ومنحت اللاعبين راحة

السبت، 14 مارس 2020 - 20:36

كتب : أحمد شاكر

إنبي

يؤيد زكريا السيد رئيس نادي إنبي قرار إيقاف الدوري المصري والأنشطة الكروية لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "بالتأكيد هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة ونحن ملتزمون بتنفيذه وكان متوقع بالنسبة لنا بعد قرار تعليق الدراسة".

أخبار متعلقة
خبر في الجول – الأهلي يدرس تعليق كافة الأنشطة تماشيا مع توجه الدولة عبد الحفيظ لـ في الجول: إيقاف النشاط أمر واقع.. وجلسة منتظرة مع فايلر وزارة الشباب والرياضة تعلّق كل أنشطتها.. وهذا موقف الإعداد للأولمبياد أسوان لـ في الجول: إيقاف الدوري قرار موفق للغاية.. وسلامة المواطنين أهم من كرة القدم

وأضاف "اتضح للجميع أن الدولة تريد الحد من التجمعات وهذا يصب في مصلحة البلاد وأهم بكثير من كرة القدم ومباريات الدوري".

وأكمل "منحت قطاع الناشئين والشباب بالكامل راحة لمدة أسبوعين فور صدور القرار، وأيضا الفريق الأول".

وواصل "التواصل بينهم سيكون عن طريق الاتصالات وسنبلغهم بأي تعليمات جديدة فور صدورها".

واستمر في تصريحاته "نريد فقط من اتحاد الكرة إيضاح ماذا سيحدث بعد نهاية فترة التوقف، هل سنلعب بعدها مباشرة مباريات الدوري أم سنحصل على فترة جديدة للاستعداد".

وأتم تصرياحته "خلال الأيام المقبلة مجلس الإدارة سيدرس مع حلمي طولان المدير الفني للفريق خطة العمل خلال فترة التوقف وكيف سنستعد لعودة الدوري".

ويحتل إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

اقرأ أيضا:

تعليق النشاط الرياضي في مصر

رسالة مؤثرة من ميسي بسبب كورونا

عودة رمضان صبحي

فضيحة جنسية داخل جدران برشلونة

إنبي في الدوري فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
إكرامي: لم يتم إبلاغنا بإلغاء التدريبات.. واجتماع مع مسؤولي الأهلي بشأن مستقبلي 36 دقيقة | مصر
جماهير زينيت تتحدى كورونا: نحن مصابون بعدوى كرة القدم 56 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: نؤيد قرار تأجيل الدوري والجهاز الفني يضع خطة إعداد للفريق ساعة | الدوري المصري
فلاهوفيتش يكشف كيف شعر بأعراض كورونا.. ويمزح: كييزا يجلس في زنزانته الصغيرة ساعة | أوروبا
اسكواش – قبل تعليق النشاط.. هانيا الحمامي تحصد لقب بلاكبول ساعة | رياضات أخرى
الإسماعيلي لـ في الجول: نُرحب بأي قرارات تهدف للحفاظ على الأرواح ساعة | الدوري المصري
مارادونا عن كورونا: من الصعب تعليم دولة خلال 15 دقيقة ساعة | أمريكا
تعليق نشاط كرة اليد في مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 2 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 3 قائمة الأهلي - عودة وحيد وظهور العربي بدر لأول مرة ضد سموحة.. وغيابات بالجملة 4 في الجول يكشف – لماذا تأخرت عودة كريم نيدفيد.. سببان أحدهما تفادي "الاعتزال المبكر"
قد ينال إعجابك