رئيس إنبي لـ في الجول: نؤيد قرار إيقاف الدوري ومنحت اللاعبين راحة

يؤيد زكريا السيد رئيس نادي إنبي قرار إيقاف الدوري المصري والأنشطة الكروية لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف كل أنشطته لمدة أسبوعين بناء على تعليمات وزارة الرياضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال زكريا السيد لـFilGoal.com: "بالتأكيد هذا القرار جاء بعد دراسة دقيقة ونحن ملتزمون بتنفيذه وكان متوقع بالنسبة لنا بعد قرار تعليق الدراسة".

وأضاف "اتضح للجميع أن الدولة تريد الحد من التجمعات وهذا يصب في مصلحة البلاد وأهم بكثير من كرة القدم ومباريات الدوري".

وأكمل "منحت قطاع الناشئين والشباب بالكامل راحة لمدة أسبوعين فور صدور القرار، وأيضا الفريق الأول".

وواصل "التواصل بينهم سيكون عن طريق الاتصالات وسنبلغهم بأي تعليمات جديدة فور صدورها".

واستمر في تصريحاته "نريد فقط من اتحاد الكرة إيضاح ماذا سيحدث بعد نهاية فترة التوقف، هل سنلعب بعدها مباشرة مباريات الدوري أم سنحصل على فترة جديدة للاستعداد".

وأتم تصرياحته "خلال الأيام المقبلة مجلس الإدارة سيدرس مع حلمي طولان المدير الفني للفريق خطة العمل خلال فترة التوقف وكيف سنستعد لعودة الدوري".

ويحتل إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 16 مباراة.

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