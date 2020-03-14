بعد 89 يوما.. رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي

بعد غياب دام 89 يوما، عاد رمضان صبحي للمشاركة في مران الأهلي اليوم السبت.

ويغيب رمضان عن الأهلي منذ 17 ديسمبر الماضي بعد إصابته بتمزق على مستوى العضلة الخلفية.

وشارك رمضان في أجزاء من تدريبات سابقة، إلا أنه بحسب الموقع الرسمي للأهلي شارك في مران اليوم السبت بشكل كامل بعد انتهائه من تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

صاحب الـ23 عاما يلعب معارا للأحمر من هدرسفيلد الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري، وسجل 5 أهداف في 9 مباريات هذا الموسم.

وقبل المران، اجتمع ريني فايلر المدير الفني للفريق بمعاونيه للترتيب للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بمواجهة الإنتاج الحربي في الجولة 19 من الدوري يوم الأربعاء.

الأهلي تعادل مع سموحة 1-1 في الجولة 18، قبل تأجيل مواجهة إنبي التي كان مقررا لها اليوم السبت.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وقام اللاعبون بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، ضمن البرنامج الذي أعده بينكيل.

خاض الأهلي فقرة بدنية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين كما شارك بها رمضان صبحي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق، مران منفرد للحراس في بداية المران شارك فيه شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.‎

وفي المقابل، خاض الثنائي علي معلول وجيرالدو جلسة في الجيم، ثم تدريبات تأهيلية على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز اخصائي التأهيل بالنادي.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي بسبب الشكوى من آلام في العضلة الأمامية، فيما تعرض جيرالدو لجزع في الكاحل، وذلك خلال مشاركتهما في مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري بـ49 نقطة من 17 مباراة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب أقرب ملاحقيه.

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