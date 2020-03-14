عبد الحفيظ لـ في الجول: إيقاف النشاط أمر واقع.. وجلسة منتظرة مع فايلر

السبت، 14 مارس 2020 - 20:33

كتب : حسام نور الدين

فايلر - سيد عبد الحفيظ - الأهلي - النجم الساحلي

علّق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، على قرار تعليق النشاط الكروي في مصر لمدة أسبوعين.

وصرّح عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "نتمنى السلامة للجميع".

وأضاف: "هناك أمر واقع، ونحن ملتزمون به".

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وأكمل: "سنعقد جلسة مع فايلر خلال الساعات المقبلة للحديث عن الوضع الجديد".

وأتم: "بناءً على هذه الجلسة، سنحدد ما سنقوم به في الفترة المقبلة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضية، تعليق كافة الأنشطة لمدة أسبوعين.

وتأتي تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسة الوزراء المصرية، في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وصول عدد الحالات المصابة بالفيروس داخل مصر إلى 109 حالة.

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