أزمة في الأرجنتين.. ريفر بليت يرفض اللعب والاتحاد يهدده

السبت، 14 مارس 2020 - 19:49

كتب : إسلام أحمد

ريفر بليت يتأهل لنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس

أزمة تواجه الكرة الأرجنتينية بسبب فيروس كورونا في ظل بدأ فعاليات كأس الدوري الأرجنتيني 2020.

المسابقة بدأت برفض من فريقي خيمناسيا لابلاتا –الذي يقوده مارادونا- وبانفيلد خوض المواجهة الافتتاحية، وتأجلت بداية اللقاء ومن ثم أقيمت عقب إقناع الفريقين بخوض المواجهة.

الاتحاد الأرجنتيني أعلن إقامة المباريات بدون جماهير للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

لكن حدث ما لم يفكر فيه الكثيرين.. ريفر بليت أعلن اشتباه في إصابة أحد لاعبي فريقه الرديف بالفيروس (طالع التفاصيل).

ثم أعلن النادي المُلقب بـ "مليوناريوس" إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في النادي وإغلاق كافة منشآته ورفض خوض مباراة أتليتكو توكومان ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

الاتحاد الأرجنتيني أصدر بيانا يرفض فيه طلب ريفر بليت عدم خوض اللقاء خاصة بعد إقامة المسابقة بدون جماهير وبالتالي إذ لم يتواجد الفريق للعب المباراة ستتم معاقبة النادي.

وبعد أقل من دقائق أعلن نادي توكومان استعداده لخوض اللقاء وكذلك الحكام أعلنوا جاهزيتهم لإدارة اللقاء تحكيميا.

كريستيان لوتشيتي قائد أتليتكو توكومان أعلن تضامنه مع بيان ريفر بليت عكس رغبة ناديه قائلا لراديو 94.7 الأرجنتيني: "ليس من المفترض أن نلعب، صحتنا على المحك وكذلك عائلاتنا، الأفضل هو تعليق كل شيء، لم يتم اتخاذ أي تدابير منطقية".

وأبدى دييجو أرماندو مارادونا تأييده لقرار ريفر بليت قائلا: "أنا مع الفراخ (كنية ريفر بليت بين أنصار بوكا جونيورز) إذا أتخذ اللاعبون قرارهم فأنا أدعمهم".

ووفقا لقوانين الاتحاد الأرجنتيني ستطبق اللائحة على ريفر بليت حال عدم خوضه المباراة.

صباح اليوم كان من المفترض إقامة مباراة بين شباب لانوس وريفر بليت على أرض الأخير وعند وصول حافلة لانوس وجدوا النادي مغلقا.

مصير لانوس قد يلقاه أتليتكو توكومان عند وصوله لملعب مونيمنتال إذ لم تُحل الأزمة في الساعات القليلة المتبقية.

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