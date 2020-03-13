ريفر بليت يعلن الاشتباه في إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني إصابة لاعبه توماس جوتيريز بأعراض فيروس كورونا.

جوتيريز يلعب لفريق الرديف، وبدأ النادي في اتخاذ كافة التدابير بعزل اللاعب وكافة المخالطين له في الأيام السابقة.

وقال النادي في بيانه بأنه سينقل الأخبار بمجرد التأكد من اختبارات الطبية.

[Parte médico] Esta mañana, el jugador de Reserva Thomas Gutiérrez presentó un cuadro de enfermedad de vías aéreas superiores compatible con COVID-19. Por tal motivo, se activó el protocolo interno aislando al jugador y a los que tuvieron contacto con él. — River Plate (@RiverPlate) March 13, 2020

المدافع الكولومبي البالغ 19 عاما شارك في بطولة كوبا ليبرتادوريس تحت 20 عاما والتي أقيمت في باراجواي وظهرت عليه الأعراض من 3 أيام.

وإذا تأكد النادي من إصابة اللاعب بالفيروس قد تتوقف مباريات كأس الدوري الأرجنتيني بعدما صدر قرارا سابقا بخوض المسابقة بدون جماهير.

وخاض فريق ريفر بليت الرديف صباح الجمعة مواجهة مع أتليتكو توكومان ولم يشارك بها اللاعب نظرا لمعاناته من حمى.

المباراة توقفت عند الدقيقة 27 بسبب إصابة مدافع أتليتكو توكومان وعدم وجود سيارة إسعاف لنقله.

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