ريفر بليت يعلن الاشتباه في إصابة لاعبه بـ فيروس كورونا

الجمعة، 13 مارس 2020 - 19:20

كتب : FilGoal

توماس جوتيريز - ريفر بليت

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني إصابة لاعبه توماس جوتيريز بأعراض فيروس كورونا.

جوتيريز يلعب لفريق الرديف، وبدأ النادي في اتخاذ كافة التدابير بعزل اللاعب وكافة المخالطين له في الأيام السابقة.

وقال النادي في بيانه بأنه سينقل الأخبار بمجرد التأكد من اختبارات الطبية.

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المدافع الكولومبي البالغ 19 عاما شارك في بطولة كوبا ليبرتادوريس تحت 20 عاما والتي أقيمت في باراجواي وظهرت عليه الأعراض من 3 أيام.

وإذا تأكد النادي من إصابة اللاعب بالفيروس قد تتوقف مباريات كأس الدوري الأرجنتيني بعدما صدر قرارا سابقا بخوض المسابقة بدون جماهير.

وخاض فريق ريفر بليت الرديف صباح الجمعة مواجهة مع أتليتكو توكومان ولم يشارك بها اللاعب نظرا لمعاناته من حمى.

المباراة توقفت عند الدقيقة 27 بسبب إصابة مدافع أتليتكو توكومان وعدم وجود سيارة إسعاف لنقله.

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