ليفربول ولقب الدوري.. أمل تكرار ما حدث في تشيلي العام الماضي

السبت، 14 مارس 2020 - 18:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو

يأمل ليفربول في تكرار ما حدث في الدوري التشيلي إذا تقرر إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي.

ليفربول على بُعد انتصارين من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما، لكن كل هذا قد يذهب أدراج الرياح بسبب تفشي فيروس كورونا.

الدوري الإنجليزي أعلن أمس الجمعة تأجيل كافة فعالياته حتى الثالث من أبريل المقبل.

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صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عرضت ما حدث في تشيلي والذي قد يكون نقطة يرتكز عليها الريدز من أجل حصد لقب الدوري في ظل الفارق الكبير مع أقرب منافسيه مانشستر سيتي بفارق 25 نقطة.

ماذا حدث في تشيلي ويأمل ليفربول في السير حذوه؟

قبل نهاية موسم 2019 بـ 6 جولات في تشيلي تعرضت البلاد لثورة شعبية توقفت على إثرها مسابقة الدوري في منتصف أكتوبر ما أدى لاحقا لإلغاء الجولات الست الأخيرة من الموسم.

مسؤولو الدوري التشيلي حاولوا إقامة الجولات الباقية لكن شغب جماهير كولو كولو في أحد المباريات منعهم من استكمال المسابقة وتُوج يونفرسيداد باللقب.

وتقرر حينها إنهاء الموسم دون استكمال المسابقة وتتويج يونفرسيداد كاتوليكا بلقب الدوري ودون هبوط أي أو صعود أي ناد.

يونفرسيداد حقق اللقب بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه كولو كولو قبل 6 جولات، بعدما كان أقرب لحصد اللقب وبالتالي تأهل مباشرة لكوبا ليبرتادوريس.

رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت تعطيل الدوري الإنجليزي حتى بداية شهر أبريل المقبل، خوفا من انتشار فيروس كورونا. توقف هو الأطول في تاريخ المسابقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وحسب قواعد الدوري الإنجليزي، فلا يوجد ما يحدد طريقة التعامل مع توقف بطولة الدوري قبل استكمالها لأسباب بخلاف الحرب.

وقال ممثل أحد أندية الدوري الإنجليزي –لم يفصح عنه- في تصريحات لصحيفة "ديلي تيليجراف": "توجد أمور كثيرة على المحك الآن. هناك تركيز عما إذا كان ليفربول سيكون بطلا للمسابقة، لكن لا علاقة لهذا الأمر بسير الأحداث".

وأتم "نيتنا حتى الآن هي العودة واستكمال المسابقة، لكن لا أحد يعرف ما سيجري في المستقبل".

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