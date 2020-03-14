وزارة الرياضة: ليس هناك إلغاء أو تعطيل للنشاط الرياضي.. نتابع كل حالة على حدة

أصدرت وزارة الرياضة بيانا رسميا أكدت فيه عدم إلغاء أو تعطيل النشاط الرياضي في مصر.

ولكن، أكد البيان متابعة كل حالة على حدة، وفقا لتطورات الواقع الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان الوزارة الصادر على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك: "في ضوء قرارات مجلس الوزراء والخاصة بإجراءات منع انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه يجرى حاليا التعامل مع استمرار النشاط الرياضي حالة بحالة دون إصدار قرارات تخص النشاط ككل وذلك وفقاً لمعطيات الواقع وتطورات الموقف مع إعادة تقييم الوضع لحظة بلحظة".

وأكدت الوزارة أنه "ليس هناك ما يدعو حتى الآن لإصدار قرارات بوقف النشاط الرياضي، خاصة في ضوء الإجراءات التصاعدية التي يتخذها مجلس الوزراء في شتي قطاعات الدولة لمحاصرة ومنع انتشار الفيروس".

وأفاد البيان أن "الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أية تجمعات أو كثافات جماهيرية لأية أنشطة شبابية أو رياضية. وليس هناك أية قرارات حالياً لإلغاء أو تعليق النشاط الرياضي في مصر".

وأشار البيان انه يتم التنسيق في ضوء قرارات مجلس الوزراء والإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية ، وليتم على إثر ذلك إتخاذ أية قرارات وفقا للتطورات التي تجرى على أرض الواقع، أخذاً بعين الاعتبار التنسيق المستمر والمتواصل مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية ومنها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي وقت سابق شدد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري على أن بطولة الدوري مستمرة، ولا يوجد قرار بتأجيلها أو تجميدها حتى الآن.

قال المصدر المسؤول لـFilGoal.com: "النشاط الكروي يعود يوم الإثنين، مع تنفيذ تعليمات الوقاية التي اتخذتها اللجنة الطبية في الاتحاد". (تعرف عليها من هنا)

ولكن المصدر استدرك "أي قرار بتجميد أو تأجيل المسابقة، لن يتم إلا بطلب من وزارة الصحة ومجلس الوزراء وفق توجهات الدولة في تطبيق إجراءات الوقاية".

وفي وقت سابق، كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة تهديدات فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الطبية: "نستعد لعقد ندوة طبية للأندية يوم السبت المقبل، وسنطرح عليهم مجموعة من الإجراءات الوقائية".

الإجراءات الوقائية ستكون على النحو التالي، حسبما أعلنها رئيس اللجنة الطبية في حديثه مع FilGoal.com:

(1) خضوع أي عنصر سواء كان لاعبا أو إداريا لفحوصات كورونا إذا ظهرت عليه أعراض المرض.

(2) خضوع أي عنصر لفحوصات كورونا إذا ثبت مخالطته لحالة تم تأكيد إصابتها بالفيروس، سواء كانت من داخل أو خارج الوسط الكروي.

(3) منع التواجد الجماهيري.

(4) التوجيه بعدم المصافحة قبل المباراة، وعدم الاحتفالات الجسدية بالتقبيل أو الأحضان عقب تسجيل الأهداف.

(5) التوعية العامة والالتزام باستخدام المعقمات الطبية.

وشدد سلطان على "لا يوجد ما يدعو حتى اللحظة من إصدار أي قرار يخص تأجيل أو تجميد المسابقة".

وفسر "تجميد أنشطة كرة القدم في أوروبا، جاء بعد أن أصبحت القارة الأوروبية هي بؤرة تفشي الفيروس".

وأتم "قرار التجميد هو قرار يخص اللجنة الخماسية ووزير الشباب والرياضة".

وسجلت مصر حتى اللحظة 93 حالة إصابة من بينهم 21 حالة تعافي وخرجت من مستشفى العزل، وحالتي وفاة، وفقا للبيان الأخير من وزارة الصحة.

ونفى مجلس الوزراء المصري في وقت سابق ما تردد حول تعليق مسابقات الكرة في مصر.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مواجهتي السبت والأحد في الدوري المصري بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري المصري يوم الإثنين المقبل بشكل طبيعي.

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