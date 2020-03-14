آس: نائب رئيس فلامنجو المصاب بـ كورونا زار ريال مدريد وبرشلونة قبل أسبوعين

السبت، 14 مارس 2020 - 16:01

كتب : FilGoal

رئيس فلامنجو - فلورنتينو بيريز

زار نائب رئيس نادي فلامنجو البرازيلي ماوريسيو جوميز دي ماتوس، مقر ناديي ريال مدريد وبرشلونة قبل أسبوعين، واليوم السبت يعلن عن إصابته بفيروس كورونا.

ماتوس كان جزءا من وفد زار كبيري إسبانيا، مع أحد مسؤولي التسويق بالنادي الذي أصيب بالفيروس أيضا.

البرازيليان شاهدا الكلاسيكو الذي فاز به ريال مدريد على برشلونة في سانتياجو بيرنابيو 2-0، كما اجتمعا بفلورنتينو بيريز رئيس النادي المدريدي بحسب جريدة آس، كما قابلا إريك أبيدال المدير الرياضي للبرسا.

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وكذلك، زار الثنائي المصاب مدينة فالديباس الرياضية في مدريد وقابل عددا من المسؤولين في النادي على رأسهم المدير الرياضي خوسيه أنخيل سانشيز.

وبالتالي، يخضع فريق فلامنجو لتحليل الإصابة بكورونا كاملا، في انتظار النتائج، ويصبح من المنتظر أن يتم فحص لاعبي والعاملين بقطبي إسبانيا المتنافسين على لقب الدوري الموقوف لمدة جولتين على الأقل حاليا.

ريال مدريد تحت العزل منذ أيام بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بالنادي بالفيروس الذي ضرب أكثر من 5232 حالة، و133 حالة وفاة في الدولة الأوروبية.

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