السعودية تعلق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 - 13:57

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي في كافة أنحاء المملكة.

وقالت الوزارة عبر تويتر: "وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر".

وأتم "وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد".

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ويتضمن القرار الدوري السعودي للمحترفين.

السعودية أعلنت عن 81 حالة على أراضيها، وسجلت 25 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وبالتالي، تتوقف النشاطات الرياضية على الأراضي السعودية حتى إشعار آخر، لتصبح السعودية ثاني دولة عربية تتخذ قرارا كذلك بعد المغرب.

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