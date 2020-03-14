السعودية تعلق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي في كافة أنحاء المملكة.

وقالت الوزارة عبر تويتر: "وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر".

وأتم "وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد".

ويتضمن القرار الدوري السعودي للمحترفين.

وزارة الرياضة تُعلن تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر". وذلك بناء على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) pic.twitter.com/9BtsKk7YZK — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 14, 2020

السعودية أعلنت عن 81 حالة على أراضيها، وسجلت 25 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وبالتالي، تتوقف النشاطات الرياضية على الأراضي السعودية حتى إشعار آخر، لتصبح السعودية ثاني دولة عربية تتخذ قرارا كذلك بعد المغرب.

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