مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: الدوري مستمر.. لن يتم تجميد النشاط إلا في حالة واحدة

شدد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري على أن بطولة الدوري مستمرة، ولا يوجد قرار بتأجيلها أو تجميدها حتى الآن.

وقال المصدر المسؤول لـFilGoal.com: "النشاط الكروي يعود يوم الإثنين، مع تنفيذ تعليمات الوقاية التي اتخذتها اللجنة الطبية في الاتحاد". (تعرف عليها من هنا)

ولكن المصدر استدرك "أي قرار بتجميد أو تأجيل المسابقة، لن يتم إلا بطلب من وزارة الصحة ومجلس الوزراء وفق توجهات الدولة في تطبيق إجراءات الوقاية".

وفي وقت سابق، كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة تهديدات فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الطبية: "نستعد لعقد ندوة طبية للأندية يوم السبت المقبل، وسنطرح عليهم مجموعة من الإجراءات الوقائية".

الإجراءات الوقائية ستكون على النحو التالي، حسبما أعلنها رئيس اللجنة الطبية في حديثه مع FilGoal.com:

(1) خضوع أي عنصر سواء كان لاعبا أو إداريا لفحوصات كورونا إذا ظهرت عليه أعراض المرض.

(2) خضوع أي عنصر لفحوصات كورونا إذا ثبت مخالطته لحالة تم تأكيد إصابتها بالفيروس، سواء كانت من داخل أو خارج الوسط الكروي.

(3) منع التواجد الجماهيري.

(4) التوجيه بعدم المصافحة قبل المباراة، وعدم الاحتفالات الجسدية بالتقبيل أو الأحضان عقب تسجيل الأهداف.

(5) التوعية العامة والالتزام باستخدام المعقمات الطبية.

وشدد سلطان على "لا يوجد ما يدعو حتى اللحظة من إصدار أي قرار يخص تأجيل أو تجميد المسابقة".

وفسر "تجميد أنشطة كرة القدم في أوروبا، جاء بعد أن أصبحت القارة الأوروبية هي بؤرة تفشي الفيروس".

وأتم "قرار التجميد هو قرار يخص اللجنة الخماسية ووزير الشباب والرياضة".

وسجلت مصر حتى اللحظة 93 حالة إصابة من بينهم 21 حالة تعافي وخرجت من مستشفى العزل، وحالتي وفاة، وفقا للبيان الأخير من وزارة الصحة.

ونفى مجلس الوزراء المصري في وقت سابق ما تردد حول تعليق مسابقات الكرة في مصر.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مواجهتي السبت والأحد في الدوري المصري بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري المصري يوم الإثنين المقبل بشكل طبيعي.

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