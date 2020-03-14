تأجيل مواجهة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية

السبت، 14 مارس 2020 - 12:40

كتب : محمد عبد العظيم

الإسماعيلي - الرجاء

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي إن مباراة الفريق ضد الإسماعيلي تم تأجيلها.

وتوجه FilGoal.com بالسؤال لوهبي بعد قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم بإيقاف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا، ليقول في تصريح مقتضب: "تم تأجيل المباراة".

طارق أبو الليل المدير الإداري لنادي الإسماعيلي أكد الأمر ذاته لـFilGoal.com "نادي الرجاء أخطرنا بإلغاء المباراة".

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وبعدها، أعلن الاتحاد العربي رسميا تأجيل مباريات نصف النهائي.

ويأتي قرار الاتحاد المغربي في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 8 حالات وحصد روحا في المغرب حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

إيقاف الكرة المغربية يأتي في وقت تتداخل فيه الكرة المصرية معها بشكل كبير.

فكان من المنتظر أن يواجه الرجاء المغربي الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية غدا الأحد في كازابلانكا، بعد أن فاز الإسماعيلي الموجود حاليا في المغرب ذهابا 1-0.

وكذلك، يواجه الأهلي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، في ظل وجود دربي مصري – مغربي آخر في نفس الدور بين الزمالك والرجاء مطلع شهر مايو المقبل.

بيراميدز أيضا، يواجه هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، وإن فاز سيواجه الفائز من نهضة بركان المغربي ومواطنه حسنية أغادير في نهائي من المنتظر أن يقام على أرض مغربية كذلك.

ويأتي قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تزامنا مع قرار الحكومة المغربية بمنع التجمعات المكونة من 50 شخصا فيما فوق، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

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