تأجيل مواجهة الرجاء والإسماعيلي في البطولة العربية

قال سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي إن مباراة الفريق ضد الإسماعيلي تم تأجيلها.

وتوجه FilGoal.com بالسؤال لوهبي بعد قرار الاتحاد المغربي لكرة القدم بإيقاف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا، ليقول في تصريح مقتضب: "تم تأجيل المباراة".

طارق أبو الليل المدير الإداري لنادي الإسماعيلي أكد الأمر ذاته لـFilGoal.com "نادي الرجاء أخطرنا بإلغاء المباراة".

وبعدها، أعلن الاتحاد العربي رسميا تأجيل مباريات نصف النهائي.

#عاجل | 📎 بيان إعلامي بشأن تأجيل مباريات دور نصف النهائي لبطولة #كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال pic.twitter.com/c6AUafzDNz — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) March 14, 2020

ويأتي قرار الاتحاد المغربي في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 8 حالات وحصد روحا في المغرب حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

إيقاف الكرة المغربية يأتي في وقت تتداخل فيه الكرة المصرية معها بشكل كبير.

فكان من المنتظر أن يواجه الرجاء المغربي الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية غدا الأحد في كازابلانكا، بعد أن فاز الإسماعيلي الموجود حاليا في المغرب ذهابا 1-0.

وكذلك، يواجه الأهلي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، في ظل وجود دربي مصري – مغربي آخر في نفس الدور بين الزمالك والرجاء مطلع شهر مايو المقبل.

بيراميدز أيضا، يواجه هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، وإن فاز سيواجه الفائز من نهضة بركان المغربي ومواطنه حسنية أغادير في نهائي من المنتظر أن يقام على أرض مغربية كذلك.

ويأتي قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تزامنا مع قرار الحكومة المغربية بمنع التجمعات المكونة من 50 شخصا فيما فوق، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

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