عضو الإسماعيلي لـ في الجول: تم إبلاغنا بتأجيل مواجهة الرجاء.. نحاول العودة مبكرا

قال إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلي إن ناديه تم إبلاغه بتأجيل مباراة الرجاء المغربي في البطولة العربية.

وتحدث فارس لـFilGoal.com: "تم إبلاغنا بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى".

وأضاف "نحاول العودة مبكرا، كان لدينا حجزا للعودة إلى مصر يوم الإثنين لكننا نحاول حجز طائرة قبل ذلك".

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم إيقاف النشاط في البلاد.

ويأتي قرار الاتحاد المغربي في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 8 حالات وحصد روحا في المغرب حتى اللحظة. (طالع التفاصيل)

إيقاف الكرة المغربية يأتي في وقت تتداخل فيه الكرة المصرية معها بشكل كبير.

فكان من المنتظر أن يواجه الرجاء المغربي الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية غدا الأحد في كازابلانكا، بعد أن فاز الإسماعيلي الموجود حاليا في المغرب ذهابا 1-0.

وكذلك، يواجه الأهلي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال، في ظل وجود دربي مصري – مغربي آخر في نفس الدور بين الزمالك والرجاء مطلع شهر مايو المقبل.

بيراميدز أيضا، يواجه هورويا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، وإن فاز سيواجه الفائز من نهضة بركان المغربي ومواطنه حسنية أغادير في نهائي من المنتظر أن يقام على أرض مغربية كذلك.

ويأتي قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تزامنا مع قرار الحكومة المغربية بمنع التجمعات المكونة من 50 شخصا فيما فوق، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا.

اقرأ أيضا

الرجاء المغربي لـ في الجول: تأجيل مواجهة الإسماعيلي

الاتحاد المغربي يعلن إيقاف كل مباريات كرة القدم حتى إشعار آخر

تيليجراف: ليفربول سيتوج بطلا للدوري الإنجليزي إذا ألغيت المسابقة

فيورنتينا يعلن إصابة ثنائي الفريق وإخصائي العلاج الطبيعي بفيروس كورونا

كاستييخو عن الحياة في ميلانو حاليا: المتاجر تبدو كالمستشفيات