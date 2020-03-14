اتحاد الكرة يقيم مؤتمرا للتوعية بمستجدات التعامل مع كورونا ويعلن عن ثمانية إجراءات

أقامت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا طبيا ظهر اليوم السبت لمناقشة مستجدات التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد في تصريحات رسمية: "المؤتمر ركز على الهدف الذي أقيم من أجله ، وأنه لا صحة لما تداوله البعض بأنه كان بهدف بحث توقيف النشاط ".

وأضاف سلطان "الهدف من المؤتمر هو التوعية وإلقاء الضوء فيما يخص آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا".

وأردف "اللجنة الطبية تتعامل وفقا للتعليمات التي تصدر عن الدولة والهيئات الرياضية، ومن خلال اللقاء مع الأجهزة الفنية والطبية، نصحت اللجنة بوجود حقيبة لكل لاعب بها مطهرات خاصة بمكافجة العدوى، وعدم التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباراة".

وتابع سلطان: "اللجنة الطبية تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية، كما يتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق لتحديد وضعية الدول التي يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس".

ونصح محمود زين استشاري مكافحة العدوى، بمنع التلامس الذي يتسبب في انتشار ٦٠%من الأمراض المعدية، كذلك لمس العيون والأنف والأسطح بشكل عام ، لذا من الضروري تجنبها مع استخدام الطرق السليمة للعطس في المناديل والتخلص منها مباشرة مع غسل اليدين.

وبالتالي، قررت اللجنة الآتي:

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنية والإدارية تحتوى على ( مطهر يدين ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد .

3) توفير وتعميم المطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كورونا والمعتمدة من وزارة الصحة.

4) التوصية بعدم الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين إشعار اخر .

6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد أو الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين إشعار آخر .

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد.

8) إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية .

وفي وقت سابق، صرح سلطان لـFilGoal.com عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة تهديدات فيروس كورونا.

وقال رئيس اللجنة الطبية: "نستعد لعقد ندوة طبية للأندية يوم السبت المقبل، وسنطرح عليهم مجموعة من الإجراءات الوقائية".

الإجراءات الوقائية ستكون على النحو التالي، حسبما أعلنها رئيس اللجنة الطبية في حديثه مع FilGoal.com:

(1) خضوع أي عنصر سواء كان لاعبا أو إداريا لفحوصات كورونا إذا ظهرت عليه أعراض المرض.

(2) خضوع أي عنصر لفحوصات كورونا إذا ثبت مخالطته لحالة تم تأكيد إصابتها بالفيروس، سواء كانت من داخل أو خارج الوسط الكروي.

(3) منع التواجد الجماهيري.

(4) التوجيه بعدم المصافحة قبل المباراة، وعدم الاحتفالات الجسدية بالتقبيل أو الأحضان عقب تسجيل الأهداف.

(5) التوعية العامة والالتزام باستخدام المعقمات الطبية.

وشدد سلطان على "لا يوجد ما يدعو حتى اللحظة من إصدار أي قرار يخص تأجيل أو تجميد المسابقة".

وفسر "تجميد أنشطة كرة القدم في أوروبا، جاء بعد أن أصبحت القارة الأوروبية هي بؤرة تفشي الفيروس".

وأتم "قرار التجميد هو قرار يخص اللجنة الخماسية ووزير الشباب والرياضة".

وسجلت مصر حتى اللحظة 93 حالة إصابة من بينهم 21 حالة تعافي وخرجت من مستشفى العزل، وحالتي وفاة، وفقا للبيان الأخير من وزارة الصحة.

ونفى مجلس الوزراء المصري في وقت سابق ما تردد حول تعليق مسابقات الكرة في مصر.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مواجهتي السبت والأحد في الدوري المصري بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري المصري يوم الإثنين المقبل بشكل طبيعي.

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