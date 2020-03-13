جوميز: نستهدف الفوز على الرجاء.. ولن نعتمد على غياب الجماهير

طالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى من لاعبيه ضرورة نسيان أداء ونتيجة لقاء الجونة فى الدورى المصري.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم الأحد المقبل.

وشدد على ضرورة التركيز في لقاء الرجاء والاستفادة من تقدم الفريق بهدف فى لقاء الذهاب.

وأضاف "تابعنا المنافس فى آخر مبارياته ونعلم عنه الكثير من المعلومات التى ستفيدنا فى اللقاء،هدفنا تحقيق الفوز وليس نتيجه أخرى لنضمن الصعود".

وأكمل "لن نعتمد على عدم حضور الجماهير لمساندة المنافس وتركيزنا سيكون على خوض اللقاء الصعب مع فريق متميز حضر للمباراة وهدفه الفوز والصعود على حسابنا لنهائي البطولة".

ولن تظهر الجماهير في ملعب مركب محمد الخامس بسبب قرار الاتحاد المغربي بلعب المباريات دون جماهير للحظر من تفشي فيروس كورونا.

وأتم "مطالبون بمصالحة الجماهير من خلال تحقيق الصعود إلى نهائي البطولة العربية".

وخاض الإسماعيلى أول مران له مساء اليوم بعد وصوله للمغرب.

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