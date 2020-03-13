اندبندنت: "فكرة اللعب في وقت لاحق سخيفة".. هل يُلغى موسم كرة القدم؟

الجمعة، 13 مارس 2020 - 20:57

كتب : FilGoal

فيروس الكورونا

قد تستعد الدوريات الأوروبية الكبرى لإنهاء الموسم بشكل كامل حتى سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا في ظل المخاوف من انهيار اللعبة.

الدوريات الخمس الكبرى وبطولتي أوروبا للأندية توقفت بشكل كامل في ظل إصابة أكثر من لاعب وشخص في اللعبة في الساعات الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "أندبندنت" الإنجليزية فأن مصدر قد أخبرهم أن "فكرة اللعب في وقت لاحق سخيفة".

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ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي بمشاركة جميع الدول الأعضاء الـ 55 اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل لوضع تصور للفترة المقبلة.

وأضاف التقرير أن إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالفيروس هو ما جعل الدوري الإنجليزي يقرر تأجيل المباريات لمطلع الشهر المقبل.

وهو ما يطرح سؤالا أن أندية قليلة حريصة على إعلان إنهاء الموسم والبدء من جديد، وهي خطوة لن ترضي جميع الأطراف ولا يوجد مخطط للتعامل مع الوضع الحالي.

وتابع التقرير أن خطورة الأمر ستبدأ مع الأسبوع المقبل عندما يتيحن على الفرق دفع الأجور في مقابل عدم الحصول على عوائد مادية من خوض المباريات.

كما سيعاني اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في شهر يونيو المقبل من أجل إيجاد ناد جديد وسيصير الأمر أكثر تعقيدا.

اجتماع الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة حل لجميع القضايا قبل البدء في التفكير لموسم جديد.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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