مران الأهلي - فايلر يرفض الإلغاء.. وجيرالدو يواصل التأهيل

رفض السويسري ريني فايلر المدير الفني لـ الأهلي إلغاء مران فريقه اليوم الجمعة، رغم عدم جفاف أرضية ملعب التتش.

وخاض الأهلي مرانه بشكل طبيعي عصر اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق يوم الخميس.

وعقد فايلر جلسة قصيرة سريعة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي شهد فقرات بدنية متنوعة.

وواصل الأنجولي جيرالدو تنفيذ برنامجه العلاجي التأهيلي، على هامش المران وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء صن داونز الجنوب إفريقي.

وخاض جيرالدو جلسة في الجيم، وقام بالجري الخفيف حول الملعب للتخلص من الإصابة.

ويعاني جناح الأهلي من إصابة عبارة عن جزع في الكاحل، ويحتاج لفترة تأهيل تصل إلى أسبوعين.

واستقر مدرب الأهلي على منح لاعبيه راحة من التدريبات يوم الأحد، وذلك بعد تأجيل لقاء الفريق أمام إنبي.

المواجهة المقبلة لـ الأهلي ستكون يوم الأربعاء المقبل أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري.

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