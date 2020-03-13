إنتر يوفر منزلا جديدا لـ إريكسن بسبب فيروس كورونا

اضطر الدنماركي كريستيان إريكسن من مغادرة الفندق الذي يسكنه في مدينة ميلانو بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يجد اللاعب منزلا منذ انتقاله لنادي إنتر ميلان الإيطالي وأقام بأحد الفنادق في وسط المدينة.

وأغلق الفندق الذي أقام به اللاعب وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية وألغى جميع الحجوزات الخاصة به.

وصار صانع الألعاب وشريكته يبحثان عن منزل جديد، ووجد إنتر منزلا للاعب لمواصلة التدريبات المتفق عليه مع أنطونيو كونتي.

وخاض اللاعب البالغ 28 عاما 8 مباريات الموسم الجاري سجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات منذ انتقاله لصفوف إنتر.

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