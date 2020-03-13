أخطر خطير (6) – عن مواجهة الجزائر وسبب الهزيمة في السودان.. وحزن في الزمالك

الحلقة الأخيرة من سلسلة "أخطر خطير" مع أحمد عيد عبد الملك نجم حرس الحدود، والزمالك، ومنتخب مصر السابق.

ويحكي أحمد عيد عن مواجهة الجزائر الشهيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 ويكشف سبب الهزيمة في اللقاء الفاصل في العاصمة السودانية أم درمان، مع مسيرته في الزمالك وطلائع الجيش والمصري قبل الاعتزال.

لقاء الجزائر

وتحدث أحمد عيد عبد الملك عن مواجهة الجزائر التاريخية في استاد القاهرة قائلا: "حسن شحاتة قال لنا تحلوا ببرود الأعصاب والهدوء وركزوا فقط مع الجمهور".

وأكمل "بعض اللاعبين كانوا متوترين من الضغط وحسن شحاتة قال لنا سنفوز مهما حدث وقد كان".

وأضاف "الجمهور صنع الفارق هنا بشكل كبير جدا ولولا اللوائح لكنا تأهلنا بفضل مجموع المباراتين في مصر والجزائر ولكن اضطررنا لخوض مباراة فاصلة".

وعن الهزيمة في اللقاء الفاصل قال: "نحن خسرنا بعد نهاية اللقاء في استاد القاهرة، الكل احتفل بشكل مبالغ فيه والإعلام صور إننا تأهلنا بالفعل لكأس العالم وهذه نقطة سلبية لنا على الرغم من خوف الجزائر منا فهم لم يتوقعوا عودتنا بقوة في التصفيات وانتصارنا على رواندا وزامبيا خارج مصر".

وشدد "كما أن الجمهور الذي جاء معنا للسودان ليس جمهور كرة بل جمهور جاء ليحتفل أو يتصدر المشهد فقط".

وأردف لاعب منتخب مصر السابق "كل ذلك بالإضافة إلى أننا لم نكن في أفضل حالاتنا في لقاء السودان".

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حزن في الزمالك والاعتزال

وعن الرحيل من الزمالك قال أحمد عيد: "جيسوالدو فيريرا لم يكن يريد رحيلي بل كان يعمل على ضم لاعبين وإخراج آخرين على سبيل الإعارة".

وأضاف "لكن إدارة النادي قررت رحيل عددا من اللاعبين كنت من بينهم رغم إنني بين أكثر اللاعبين مشاركة في ذلك الموسم الذي توجنا فيه بالدوري وحزنت للغاية لما حدث".

وأكمل "انتقلت لطلائع الجيش ثم المصري رغم بلوغي سن الـ37 وبعد إصابتي بالغضروف لم أشارك كثيرا لذا قررت الرحيل".

وأتم "اعتزلت في سن الـ39 وأعتقد أن ذلك حدث لأنني لم أُهلك في مرحلة الناشئين كثيرا".

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