الشيشيني: التأجيل لم يكن في حساباتنا.. كنا مستعدين للقاء المصري

الجمعة، 13 مارس 2020 - 18:21

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - الترجي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الزمالك

تفاجأ الجهاز الفني لنادي الزمالك بصدور قرار تأجيل مباراة المصري المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

وقال سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك "الفريق واصل تدريباته اليوم استعدادا للقاء وكان سيختتم تدريباته غدا ويسافر إلى الإسكندرية استعدادا للمباراة" .

وتابع "كنا على أتم استعدادا وجاهزية للقاء، وقصة التأجيل ليست في حسابتنا نهائيا وكذلك المباراة السابقة أمام الاتحاد تفاجأنا بقرار التأجيل عندما كنا نستعد لركوب الاتوبيس للسفر وكنا أيضا على أتم استعدادا وأيضا قصة التأجيل لم تكن في حسابتنا بشكل قاطع".

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وأضاف "نحترم في النهاية كل القرارات الخاصة بالمسؤولين عن الكرة ولا يوجد تعليق عليها، ونحن نركز فقط في التدريبات وعلى أتم جاهزية لخوض المباريات في اي وقت".

وأتم "نواصل التدريبات بشكل طبيعي وسنقوم بزيادة الحمل التدريبي خلال الوقت القادم، وخاصة للاعبين الذين لم يشاركوا الفترة السابقة، لتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة والاستعداد بقوة لمواجهة مصر للمقاصة وسيحدد الجهاز الفني إذا كان هناك أمور إضافية سيتم وضعها بالبرنامج استعدادا للقادم".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات كرة القدم التي تقام يومي السبت والأحد ضمن مسابقة الدوري الممتاز حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

وقال اتحاد الكرة في بيانه أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة فيما بعد.

وكان الأهلي على موعد لمواجهة إنبي يوم السبت ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ 15 فيما كان الزمالك على موعد لمواجهة المصري في مؤجلة من الجولة الـ 14 يوم الأحد.

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