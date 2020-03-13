رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعقد اجتماعا طارئا بعد إصابة أرتيتا بفيروس كورونا

الجمعة، 13 مارس 2020 - 11:03

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال - تشيلسي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي، عن عقد اجتماع طوارئ يوم الجمعة صباحا، على خلفية إعلان أرسنال إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وجاء في بيان الرابطة: "في ضوء إعلان أرسنال مساء الخميس، إصابة مدربه بفيروس كورونا، رابطة الدوري الإنجليزي ستقيم اجتماعا عاجلا مع الأندية يوم الجمعة بخصوص المباريات المقبلة".

وأتم البيان "رابطة الدوري الإنجليزي لن تعلق أكثر من ذلك حتى موعد الاجتماع".

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فيروس كورونا وصل إلى أندية الدوري الإنجليزي، إذ أن ٣ من لاعبي ليستر سيتي وفقا لمدربه براندن رودجرز تم عزلهم بسبب الفيروس.

نادي أرسنال أعلن كذلك إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا وعزل الفريق وبالتالي تأجيل مباراته ضد برايتون.

كما أعلن تشيلسي إصابة لاعبه كالوم هودسون أودي بفيروس كورونا، وعزل الفريق بالكامل وغلق جزئي لمنشآته.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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فيروس كورونا كورونا الدوري الإنجليزي الممتاز
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