أبو تريكة: سيميوني أدار أسوأ مبارياته لكنه فاز.. حارس المرمى نصف الفريق

يرى محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد قد أدار أسوأ مبارياته لكنه فاز على ليفربول في النهاية وأقصى حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

أدريان النادي : ليفربول ليفربول

ونجح أتليتكو مدريد في تحقيق الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد اللجوء للوقت الإضافي.

وقال أبو تريكة عضو فريق التحليل بقناة بي إن سبورتس: "لا ألوم لاعبي ليفربول على الخسارة، لكن حارس المرمى نصف الفريق".

وأوضح تريكة "سيميوني أدار واحدة من أسوأ مبارياته ولكن رغم ذلك نجح في تحقيق الفوز على ليفربول".

وشدد "الجميع سينسى إدارته السيئة بل سيتذكر إقصاء حامل اللقب والفوز على ليفربول في أنفيلد".

وأضاف تريكة "على الأندية التركيز في جودة حراس مرمى الفريق، فحارس مرمى قد يمنحك لقب وآخر يتسبب في خسارتك".

وتابع "أدريان حارس مرمى ليفربول تسبب في خسارة فريقه لذلك لا أستطيع لوم لاعبي ليفربول خاصة بعد التقدم بهدفين دون رد".

وأتم تصريحاته "ليفربول كان الأكثر صناعة لفرص التسجيل والأخطر طوال المباراة".

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا

تفكير في تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية

تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

الأهلي وسموحة.. رقم جوزيه الصامد وأفضل مواسم السولية

رقم جوزيه لن يُكسر هذا الموسم