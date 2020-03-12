تقرير: اتجاه نحو تأجيل يورو 2020 لمدة عام

تقترب مسابقة أمم أوروبا "يورو" 2020 المقرر انطلاقها الصيف المقبل للتأجيل لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت بيانا يوم الأربعاء يفيد بتحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي بسبب انتقاله بالعدوى ووصوله لأكثر من بلد بالعالم.

ونقلت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن إذاعة كادينا سير الإسباني أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بصدد تأجيل يورو 2020 ليقام 2021.

وقررت عدد من الحكومات الأوروبية خوض مباريات الدوري المحلي بدون جمهور بالإضافة لعدد من مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وأوضحت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن بسبب تأجيل بعض المسابقات إلى 15 أبريل مثل الدوري الفرنسي سيؤثر ذلك بالتأكيد على سير المسابقات وموعد نهايتها.

وأشار تقرير الإذاعة الإسبانية أن ويفا بالفعل يخطط لتعويض إقامة مسابقة اليورو للعام المقبل.

وكشفت الإذاعة الإسبانية أن القرار سيكون للخوف من إقامة مباريات يورو 2020 بدون جماهير والذي من المقرر إقامته في 12 دولة مختلفة من 12 يونيو إلى 12 يوليو.

ووفقا للإذاعة الإسبانية فالقرار سيتم اتخاذه قريبا جدا بشكل رسمي.

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