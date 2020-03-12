المنتخب: البدري لا يحتاج النني أمام توجو

الخميس، 12 مارس 2020 - 01:03

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر - غينيا

فسر محمد بركات مدير منتخب مصر قرار حسام البدري المدير الفني للفريق باستبعاد محمد النني من معسكر الفراعنة المقبل لمباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

محمد النني

النادي : بشكتاش

مصر

وقال بركات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "النني لاعب كبير جدا ومحترف منذ سنوات، وقيمة بالنسبة لي وللكابتن حسام البدري".

وأضاف "لكن المنتخب سيلعب مباراتين في ظرف 3 أيام ضد توجو، ويرى البدري أنه لا يحتاجه هذه الفترة، بناء عليه قرر المدير الفني ألا يتم استدعاء النني".

أخبار متعلقة
فولفسبورج يدرس منع لاعبيه من الانضمام لمنتخبات بلادهم في توقف مارس رسميا - نبيل معلول مدربا لمنتخب سوريا وزارة الرياضة لـ في الجول: صبحي وافق على استضافة البطولة الودية للمنتخبات الأولمبية خبر في الجول – 5 حراس على رادار منتخب مصر لمعسكر توجو

وتابع "المدير الفني له الصلاحية الكاملة في اختيار أي لاعب، كل مباراة ولها لاعبيها حسب الخطة وطبيعة المنافسة، ولا يعني استبعاد محمد النني هذا الشهر، أنه لن يكون متواجدا في الفترة القادمة".

وأشار بركات "الأمر تم تضخيمه أكثر من اللازم، النني عنصر أساسي بالمنتخب منذ 9 سنوات".

في سياق متصل قال مدير المنتخب "نتابع كريم حافظ وعلي غزال وعمرو وردة وكل المحترفين تحت المنظار، ويتنافش الجهاز الفني بشأنهم".

وواصل "لابد أن يفهم كل اللاعبين المحترفين أنهم يحظون بالمتابعة لكن الاستقرار عامل مهم بالنسبة لنا، كريم حافظ كل ستة أشهر ينتقل من فريق لآخر، لقد تم الاعتماد عليه لفترة في منتخب مصر، وكان على قدر المستوى وأدى وفعل كل ما لديه".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع حسام البدري منذ يومين للاستفسار عن موعد استدعاء اللاعبين المحليين، توقعت أنه سيعلن الأسماء بعد الجولة 19 لكنه فاجئني بأنه سينتظر لما بعد الجولة 20 أي يوم 22 مارس وسألته هل سنتأخر، ليرد بدوره دعنا نتابع كل اللاعبين ونمنحهم حقهم حتى آخر مباراة".

وأعلن حسام البدري عن ضم 4 محترفين لمباراتي توجو وهم أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون، ومحمد صلاح من ليفربول، وثنائي أستون فيلا أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما لم ينضم محمد النني لاعب بشكتاش التركي.

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا

تفكير في تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية

تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

الأهلي وسموحة.. رقم جوزيه الصامد وأفضل مواسم السولية

رقم جوزيه لن يُكسر هذا الموسم

منتخب مصر محمد بركات حسام البدري محمد النني
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: كل شيء كان ضدنا في الأوقات الحاسمة.. ولا أفهم جودة أتليتكو التي يمتلكونها 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبو تريكة: سيميوني أدار أسوأ مبارياته لكنه فاز.. حارس المرمى نصف الفريق 33 دقيقة | أوروبا
المنتخب: البدري لا يحتاج النني أمام توجو 40 دقيقة | منتخب مصر
أتليتكو يدفن ليفربول في جحيم أنفيلد.. البطل يسقط في معركة أسطورية ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: اتجاه نحو تأجيل يورو 2020 لمدة عام ساعة | أوروبا
يوفنتوس يعلن إصابة روجاني بـ فيروس كورونا ساعة | أوروبا
من أجل المحتشدين خارج حديقة الأمراء.. باريس يُقصي دورتموند من الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى: لماذا لم يتم تأجيل القمة لسوء الأحوال الجوية مثل مباراة الاتحاد والزمالك؟ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك