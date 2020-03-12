المنتخب: البدري لا يحتاج النني أمام توجو

فسر محمد بركات مدير منتخب مصر قرار حسام البدري المدير الفني للفريق باستبعاد محمد النني من معسكر الفراعنة المقبل لمباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

محمد النني النادي : بشكتاش مصر

وقال بركات عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "النني لاعب كبير جدا ومحترف منذ سنوات، وقيمة بالنسبة لي وللكابتن حسام البدري".

وأضاف "لكن المنتخب سيلعب مباراتين في ظرف 3 أيام ضد توجو، ويرى البدري أنه لا يحتاجه هذه الفترة، بناء عليه قرر المدير الفني ألا يتم استدعاء النني".

وتابع "المدير الفني له الصلاحية الكاملة في اختيار أي لاعب، كل مباراة ولها لاعبيها حسب الخطة وطبيعة المنافسة، ولا يعني استبعاد محمد النني هذا الشهر، أنه لن يكون متواجدا في الفترة القادمة".

وأشار بركات "الأمر تم تضخيمه أكثر من اللازم، النني عنصر أساسي بالمنتخب منذ 9 سنوات".

في سياق متصل قال مدير المنتخب "نتابع كريم حافظ وعلي غزال وعمرو وردة وكل المحترفين تحت المنظار، ويتنافش الجهاز الفني بشأنهم".

وواصل "لابد أن يفهم كل اللاعبين المحترفين أنهم يحظون بالمتابعة لكن الاستقرار عامل مهم بالنسبة لنا، كريم حافظ كل ستة أشهر ينتقل من فريق لآخر، لقد تم الاعتماد عليه لفترة في منتخب مصر، وكان على قدر المستوى وأدى وفعل كل ما لديه".

وأتم تصريحاته "تحدثت مع حسام البدري منذ يومين للاستفسار عن موعد استدعاء اللاعبين المحليين، توقعت أنه سيعلن الأسماء بعد الجولة 19 لكنه فاجئني بأنه سينتظر لما بعد الجولة 20 أي يوم 22 مارس وسألته هل سنتأخر، ليرد بدوره دعنا نتابع كل اللاعبين ونمنحهم حقهم حتى آخر مباراة".

وأعلن حسام البدري عن ضم 4 محترفين لمباراتي توجو وهم أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون، ومحمد صلاح من ليفربول، وثنائي أستون فيلا أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، بينما لم ينضم محمد النني لاعب بشكتاش التركي.

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