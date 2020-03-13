تشيلسي يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا وعزل الفريق بالكامل

أعلن نادي تشيلسي في بيان رسمي إصابة جناحه كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وإغلاق جزئي لبعض منشآته.

وجاء في بيان رسمي: "جاءت نتيجة الفحوصات التي خضع لها كالوم هودسون أودوي جناح الفريق إيجابية وأصيب بفيروس كورونا".

وواصل "كل من تواصل مع اللاعبين بشكل مباشر في مبنى لاعبي كرة القدم للرجال وكل من تواصل مع هودسون حاليا في العزل الفردي بناء على تعليمات الحكومة".

وأكمل "يتضمن ذلك جميع لاعبي الفريق الأول والطاقم التدريبي وعدد من أعضاء النادي".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلنت في بيان رسمي استكمال الموسم الكروي كما هو بعد التشاور مع الاتحاد الإنجليزي ورابطة كرة القدم الإنجليزية، رغم إعلان براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي، عزل ٣ من لاعبيه.

تغير كل شيء مساء الخميس مع تسارع الأحداث، أعلن نادي أرسنال إصابة مدربه ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا، ثم الآن كالوم هودسون أودوي، ليتم الإعلان عن عقد اجتماع طارئ لحسم موقف الموسم الكروي.

وحتى الآن، تأجلت مباراة برايتون ورأسنال وقبلها أرسنال ومانشستر سيتي بسبب فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي، والآن مباراة أستون فيلا وتشيلسي.

ومن المفترض أن تبدأ مباريات الجولة الـ٣٠ من الدوري الإنجليزي يوم السبت بمواجهة واتفورد وليستر سيتي، ولم يعرف بعد مصير الجولة أو الموسم.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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