عبد الله السعيد يواصل التسجيل ويقود بيراميدز للفوز على إنبي

واصل عبد الله السعيد تألقه مع فريق بيراميدز هذا الموسم ليفوز فريقه على إنبي بهدف دون رد ضمن الجولة 18 من الدوري المصري.

وسجل عبد الله السعيد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 من ركلة جزاء تم احتسابها عن طريق تقنية الفيديو.

ولجأ محمود ناجي حكم المباراة إلى تقنية الفيديو VAR للتأكد من صحة ركلة الجزاء وتم احتسابها بعد اكتشاف عرقلة جون أنتوي في منطقة الجزاء.

#عبدالله_السعيد يقود #بيراميدز لفوز متأخر على #إنبي سجل السعيد هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 86 من ركلة جزاء شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/J2V4FgXXUC — WATCH iT! (@WatchiTMENA) March 11, 2020

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 13 هدفا في الدوري المصري ليتصدر قائمة الهدافين.

ووصل عبد الله السعيد إلى 104 هدفا في الدوري المصري، بالمركز الثامن في ترتيب هدافين المسابقة.

ويزاحم بيراميدز فريق المقاولون العرب على المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، بينما المقاولون يتقدم عليه بفارق نقطة وحيدة بعد 18 مباراة.

أما فريق إنبي في حتل المركز السادس برصيد 25 نقطة بعد خوض 18 جولة.

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