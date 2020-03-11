رسميا - تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

كأس ملك إسبانيا

تأجل نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر إقامته في 18 أبريل المقبل بين أتليتك بلباو وريال سوسيداد.

وعقد لويس روبيالس رئيس الاتحاد الإسباني ومسؤولي الناديين وقرروا تأجيل المباراة بسبب تفشي فيروس كورونا دون تحديد موعد جديد.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية المباراة النهائية.

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ومبدأيا قد يقام النهائي في آخر شهر مايو وهو ما يعتمد على تطور الأوضاع بشأن الفيروس.

واُستبعدت فكرة إقامة المباراة بدون حضور جماهيري في ظل عدم اتفاق الأطراف على تطبيق الفكرة.

مواجهة بلباو وسوسيداد ستكرر مجددا بعد مواجهة 1910 عندما حقق بلباو اللقب بالفوز 1-0 وحينها كان ريال سوسيداد يُدعى باسكونيا.

نسخة 1910 كانت استثنائية إذ أقيمت نسختين منفصلتين من البطولة، واحدة في مدريد، والأخرى في سان سيباستيان، ويعترف الاتحاد الإسباني حاليا بالبطولتين والبطلين بشكل رسمي.

مواجهة بلباو وسوسيداد السابقة لم تكن مباراة نهائية إذا أقميت البطولة بنظام المجموعة من 3 فرق ولم تكن هناك مباراة نهائية فعلية لذلك ففوز بلباو جعله متصدرا وحصد اللقب فيما احتل سوسيداد المركز الثاني.

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