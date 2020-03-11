تشكيل الأهلي - مروان والشيخ أساسيان ضد سموحة

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 18:24

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

صورة جماعية لفريق الأهلي

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بمروان محسن أساسيا في مواجهة سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة في الجولة الـ18 للدوري المصري في المباراة المقامة على استاد القاهرة.

كما يلعب أحمد الشيخ أساسيا، وعاد أيضا الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات للتشكيل الأساسي بعد الجلوس على مقاعد البدلاء أمام صن داونز.

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وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أحمد فتحي - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: أحمد الشيخ – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي - مصطفى شوبير - وليد سليمان - العربي بدر - أليو بادجي - محمود وحيد - حسام عاشور.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع بـ24 نقطة.

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