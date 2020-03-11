تشكيل سموحة - طلعت وحسام حسن يقودان الهجوم أمام الأهلي

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 18:22

كتب : حسام نور الدين

سموحة

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، ويقود الثنائي محمد طلعت وحسام حسن الهجوم.

ويفتتح سموحة الدور الثاني من بطولة الدوري أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة 18 على استاد القاهرة.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 24 نقطة من 17 مباراة بينمنا الأهلي في الصدارة بـ 48 نقطة بالعلامة الكاملة من 16 مواجهة.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - أحمد أبو الفتوح - شريف رضا

الوسط: ديريك نسيبامبي - إيدي إيمومو - يوسف ديوب - محمد الترهوني

الهجوم: محمد طلعت - حسام حسن

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