انتهت في الدوري - إنبي (0) - (1) بيراميدز.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة إنبي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من الدوري المصري يوم الأربعاء.

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نهاية المباراة

ق86 عبد الله السعيد يتقدم لبيراميدز من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل

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