فولفسبورج يدرس منع لاعبيه من الانضمام لمنتخبات بلادهم في توقف مارس

يدرس نادي فولفسبورج الألماني منع لاعبيه الدوليين من الانضمام لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي المقبلة في مارس الجاري بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ونقلت جريدة ليكيب تصريحات جورج شماديتكه المدير التنفيذي لفولفسبورج التي قال فيها "وجهة نظرنا الحالية هي عدم السماح للاعبين بالرحيل والانضمام لمنتخبات بلادهم".

ولم يتخذ النادي قرارا رسميا حتى الآن.

ومن المفترض أن تلعب منتخبات العالم العديد من المباريات الرسمية والودية في فترة التوقف الدولي المقبلة في الفترة من 23 مارس حتى نهاية الشهر.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني عن إقامة عدد من المباريات بدون حضور جماهيري بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بيان رسمي.

كما تقام مواجهات فولفسبورج ضد شاختار دونيتسك وباير ليفركوزن ضد رينجرز في الدوري الأوروبي بدون حضور جماهيري.

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وقالت الرابطة عبر بيانها بعد إعلان ينز سبان وزير الصحة الألماني إلغاء أي أحداث تتضمن حضور أكثر من 1000 شخص، بجانب التوصية على إقامة عدد من مباريات كرة القدم بدون حضور جماهيري، أبرزها مواجهة بايرن ميونيخ وتشيلسي، بجانب عدم حضور الجماهير لأي مباراة تقام في إقليم بافاريا.

وتقام مباراة شالكه ضد بوروسيا دورتموند يوم السبت بدون جماهير، وكذلك فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن وغيرها من مباريات الدرجة الأولى.

وتستضيف ألمانيا منتخب إيطاليا خلال فترة التوقف الدولي في نهاية شهر مارس في مباراة ودية، وفي حالة إقامة المباراة ستلعب بدون جماهير.

وجاءت المباريات التي تقام بدون حضور جماهيري في ألمانيا كالتالي:

كولن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ (الدرجة الأولى)

فورتونا دوسلدورف ضد بادربورن (الدرجة الأولى)

جروتر فورث ضد هامبورج (الدرجة الثانية)

أرمينيا بيلفيلد ضد أوسنابروك (الدرجة الثانية)

بوروسيا دورتموند ضد شالكه (الدرجة الأولى)

كولون ضد ماينز (الدرجة الأولى)

هوفنهايم ضد هيرتا برلين (الدرجة الأولى)

يونيون برلين ضد بايرن ميونيخ (الدرجة الأولى)

يان ريجينسبرج ضد هولستين كيل (الدرجة الثانية)

بوخوم ضد هيندهايم (الدرجة الثانية)

إينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ (الدرجة الأولى)

أوجسبورج ضد فولفسبورج (الدرجة الأولى)

فيردر بريمن ضد باير ليفركوزن (الدرجة الأولى)

فرايبورج ضد فيردر بريمن (الدرجة الأولى)

بادربورن ضد هوفنهايم (الدرجة الأولى)

نورمبرج ضد أوي (الدرجة الثانية)

ألمانيا ضد إيطاليا (ودية دولية)

فورث ضد أوسنابروك (الدرجة الثانية)

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