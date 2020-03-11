بعد تأجيل لقاء الاتحاد.. الزمالك راحة من التدريبات

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 15:45

كتب : محرر في الجول

أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية يوم الخميس بعد تأجيل لقاء الاتحاد السكندري بسبب سوء الأحوال الجوية.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات يوم الخميس من الدوري المصري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان مقررا إقامة 4 مباريات ضمن الجولة الـ18 من الدوري الممتاز الخميس.

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وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الخميس إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية.. استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة.

وأشار حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

كما تم تأجيل كافة مباريات الناشئين والبراعم يومى الخميس والجمعة حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

ومباريات يوم الخميس المؤجلة هي نادي مصر ضد الإنتاج الحربي، حرس حدود ضد المصري، مصر للمقاصة ضد أسوان، والاتحاد السكندري ضد الزمالك.

الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري بـ31 نقطة (ويخصم منه 3 نقاط بانتهاء المسابقة) أما الاتحاد فيحل خامسا بـ27 نقطة.

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