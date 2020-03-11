رسميا - الاتحاد الإسباني يوصي بتأجيل مسابقات كرة القدم بسبب فيروس كورونا

اقترح الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على اللجنة المخصصة لمتابعة تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بتأجيل كافة مسابقات كرة القدم في الدولة للحد من تفشي الفيروس. كما أعلن عن تأجيل كافة مسابقات اللاعبين غير المحترفين.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد: "ننصح كل الاتحادات في إسبانيا بدعم هذا الإجراء".

وواصل "ندعو رابطة كرة قدم المحترفين ولجنة كرة قدم الصالات واتحادات لاعبي كرة الصالات بالانضمام إلى لجنة متابعة الاتحاد الملكي".

وأتبع الاتحاد بيانه بملف توصيات بدأه بـ"كل مسابقات إسبانيا يجب أن تتوقف سواء للرجال أو النساء خلال الأسبوعين المقبلين، ونرغب في أن نقدم مقترحا لتبني سلسلة من المعايير للموقف الحالي".

وواصل "هذا القرار من الاتحاد الملكي لضمان الصحة ونزاهة المسابقات، ووجدنا أنه من المستحيل أن تلعب مباريات كرة القدم وتقام التدريبات في مدن بعينها أو مناطق في نطاق دولتنا، وجدت لجنة المراقبة التي أوصيناها بمتابعة الوضع، أنه من الضروري هذا الصباح أن نتخذ إجراء التأجيل".

وأردف البيان: كل مباريات كرة القدم في الدولة من أي نوع سواء احترافية أو لا أو كرة صالات، ستتوقف لمدة أسبوعين".

وأكمل "ومن يرغب في اللعب عليه تقديم كافة الضمانات التي تتضمن الصحة العامة ونزاهة المنافسة وبالاتفاق مع السلطات المعنية، ومن لم يفعل فالمسابقات ستتوقف لأسبوعين".

وأتم "سيتم دعوة رابطة كرة القدم للمحترفين للانضمام للجنة لمتابعة التطورات الخاصة بالحالة الحالية، وكذلك مع اللجنة التشريعية، وكذلك سيتم تشكيل لجان لمتابعة الموقف، لكي نكون مستعدين لأي سيناريو بخصوص الكرة الإسبانية".

إسبانيا قفزت قفزة كبيرة للغاية في عدد المصابين بفيروس كورونا، لتصبح أكثر ثاني دولة أوروبية من حيث عدد الإصابات بعد إيطاليا، ولديها ٢١١٥ حالة مصابة و٤٨ حالة وفاة وشفى ١٣٥ حالة.

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