هانوفر يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 14:38

كتب : FilGoal

تيمو هوبرز

أعلن نادي هانوفر الألماني إصابة مدافعه تيمو هوبرز بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وخضع زملائه للفحوصات كإجراءات وقائية.

تيمو هوبرس

النادي : هانوفر

هانوفر

وجاء في بيان الذي أصدره النادي الألماني الذي ينافس في الدرجة الثانية: "تعرض هوبرز للإصابة بفيروس كورونا في حدث حضره أمسية السبت".

وواصل "لم يتواصل مع زملائه في الفريق منذ إصابته بالعدوى، لذا لا يمكن الافتراض أن زملائه أصيبوا بدورهم".

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وأكمل "رغم ذلك سنتصرف بمسؤولية، وسيخضع كافة أعضاء الفريق والطاقم الفني للاختبارات للكشف عن الفيروس كإجراء احترازي".

صاحب الـ٢٣ عاما وضع في الحجر الصحي، في حين أن زملائه كانوا يستعدون لمواجهة دينامو دريسدن في الدرجة الثانية.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد أعلنت في بيان رسمي عن المباريات التي ستقام بدون جماهير على خليفة تفشي فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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