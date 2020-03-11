تأجيل مباريات يوم الخميس في الدوري المصري بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 14:37

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - الاتحاد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات يوم الخميس من الدوري المصري الممتاز بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان مقررا إقامة 4 مباريات ضمن الجولة الـ18 من الدوري الممتاز غدا الخميس.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

أخبار متعلقة
جنش يكشف.. إصابة جديدة عطلت عودته للزمالك قائمة الزمالك – غياب أوناجم ضد الاتحاد السكندري أجايي: تخطينا منافسا عنيدا في دوري الأبطال.. والجمهور اعتاد أن يكون الدوري لـ الأهلي الأهلي يعلن مدة غياب جيرالدو.. وبرنامج تأهيلي لـ معلول

تماشيا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار غدا الخميس إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية.. استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة.

وأشار حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.

كما تم تأجيل كافة مباريات الناشئين والبراعم يومى الخميس والجمعة حرصا على سلامة جميع عناصر اللعبة.

ومباريات يوم الخميس المؤجلة هي نادي مصر ضد الإنتاج الحربي، حرس حدود ضد المصري، مصر للمقاصة ضد أسوان، والاتحاد السكندري ضد الزمالك.

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال

نادر شوقي: تضارب التصريحات حول إصابة رمضان يضر الأهلي

وكيلهما: أحداد لن يلعب لو رفض مرتضى.. وبوطيب لم يتقدم بشكوى دولية ضد الزمالك

عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد

نادر شوقي: فتحي لم يوقع لناد آخر.. تأخر التجديد له علامة استفهام

الزمالك في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية لأجل غير مسمى بسبب كورونا 3 دقيقة | أوروبا
رسميا - الاتحاد الإسباني يوصي بتأجيل مسابقات كرة القدم بسبب فيروس كورونا 15 دقيقة | أوروبا
فانتازي الدوري المصري – تعديلات على الجولة 18 وانتقالات تعويضية مقبلة 17 دقيقة | الدوري المصري
السلطات الإسبانية ترفض السماح لطائرة روما بالهبوط لملاقاة إشبيلية 24 دقيقة | أوروبا
هانوفر يعلن إصابة مدافعه بفيروس كورونا 28 دقيقة | أوروبا
تأجيل مباريات يوم الخميس في الدوري المصري بسبب سوء الأحوال الجوية 29 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يشارك في تدريب سان جيرمان بعد ساعات من مخاوف إصابته بالكورونا 47 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جنش يكشف.. إصابة جديدة عطلت عودته للزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك