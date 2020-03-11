جنش يكشف.. إصابة جديدة عطلت عودته للزمالك

فسر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك ابتعاده عن الدخول في قائمة المباريات خلال الفترة الأخيرة رغم تعافيه من إصابته بقطع في وتر أكيليس.

وكشف جنش عبر قناة ناديه "كنت أعاني من مشكلة في مشط القدم، عطلتني نسبيا، وتعالجت منها جيدا، وبدأت أدخل القائمة في آخر مباراتين، الأهم أكون جيدا بشكل تدريجي".

وأضاف "المنافسة مع زملائي محمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي جيدة ولصالح النادي، الأهم استغلالها بشكل صحيح لتسير الأمور كما هي في الفترة الأخيرة".

وتابع "المكسب يجعل الأمور أفضل في العلاقة بين كل اللاعبين، وأتمنى أن تبقى هذه الروح لتحقق الانتصارات والبطولات".

وأشار جنش "أقول دائما لزملائي الحراس، تدربوا جيدا، فالأمور تتغير في الثانية، لتتمسك بالفرصة مع أقرب وقت، لإثبات أنفسكم وأن الزمالك لم يخطئ عندما تعاقد معكم".

في سياق آخر، أتم حارس مرمى الزمالك تصريحاته "مباراة الاتحاد السكندري مهمة جدا، أغلقنا صفحة المشوار الإفريقي، نعلم أنه لابد من التركيز وعدم خسارة أي نقطة في بطولة الدوري نظرا للفارق الكبير بيننا وبين المركزين الأول والثاني، بل لابد أن نقترب ونستغل صحوتنا في الفترة القادمة".

الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري بـ31 نقطة (ويخصم منه 3 نقاط بانتهاء المسابقة) أما الاتحاد فيحل خامسا بـ27 نقطة.

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