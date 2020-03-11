قائمة الزمالك – غياب أوناجم ضد الاتحاد السكندري

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 13:59

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أوناجم - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة 18 من بطولة الدوري.

القائمة شهدت غياب محمد أوناجم المصاب في الركبة، بجانب المعاقبين من اتحاد الكرة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعبد الله جمعة.

وكذلك شهدت القائمة عودة بعض اللاعبين الذين لم يصبهم الاختيار لقائمة مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجي مثل محمد عواد ومصطفى فتحي ومحمد عنتر.

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وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد – محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – حازم إمام – أحمد عيد

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد حسن – كريم بامبو – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – محمد عنتر – مصطفى فتحي – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد – كابونجو كاسونجو – عمر السعيد.

الزمالك يحتل المركز الثالث في الدوري بـ31 نقطة (ويخصم منه 3 نقاط بانتهاء المسابقة) أما الاتحاد فيحل خامسا بـ27 نقطة.

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