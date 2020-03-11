قائد ليفربول: اللعب في أنفيلد أمام أتليتكو مدريد لا يعني ضمان التأهل

رغم تأثير ملعب أنفيلد في نجاح ليفربول غير أن القائد جوردن هندرسون لا يعتقد أن الانتصارات مضمونة، وذلك قبل مواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويستعد ليفربول لاستقبال أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء على ملعب أنفيلد بحضور الجماهير.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مشاهدة مباراة بورنموث من المدرجات جعلتني أشعر بمدى أهمية الجماهير. كان الأمر مذهلاً. الجماهير لها تأثير إيجابي كبير".

وأضاف "علمت أن الجماهير صنعت 50 علماً جديداً من أجل مواجهة بورنموث، وكانت المدرجات أفضل من أي وقت مضى. كل اللاعبين قبل أي مباراة ينظرون إلى مدرجات خلف المرمى، لمشاهدة ما تفعله الجماهير".

وتابع "جزء من امتلاكك أي شيء في الحياة هو ألا تعتبره مسلماً به. كلاعب في ليفربول يجب أن يكون التأثير الإيجابي لأنفيلد على رأس القائمة. هناك الكثير من الأحاديث عن أهمية اللعب بملعبنا، ولكن رغم هذا لا يجب أن نتعامل مع الأمر على أنه مفروغ منه".

وأردف "لا تحدث الأمور بمفردها، المناسبات تحدث لأننا نجعلها تحدث. يتعين علينا كلاعبين أن نقدم الأداء القوي والجاد، وألا نتعامل مع أي أمر على أنه مسلم به".

وأتم "ندخل هذه المواجهة ونحن نعلم أننا إذا كنا نريد تحقيق شيئاً، علينا أن نعمل بجد من أجل تحقيقه. هذا ما سوف سنتعامل به كلاعبين، سنعطي كل ما لدينا. إذا فعلنا ذلك نعرف جيداً أن الدعم سيكون متاحاً من أجلنا".

سيحاول حامل لقب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الاستمرار في البطولة وعبور عقبة أتليتكو مدريد الذي هزمه بهدف في الذهاب.

فيما يخشى أتليتكو مدريد تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين اقتنص يوفنتوس الموسم الماضي بطاقة العبور لربع النهائي بالفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بعدما انتهى الذهاب في مدريد بفوز رجال دييجو سيميوني 2-0.

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