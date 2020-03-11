باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.. لتخطي أزمة الخروج المتكرر خلف الأبواب المغلقة

يأمل لاعبو باريس سان جيرمان أن تنتهي عقدة دور الـ16 هذا المرة حين يلعبون ضد بروسيا دورتموند.

النادي الفرنسي يستضيف بروسيا دورتموند على ملعب حديقة الأمراء في إياب الدور ثمن النهائي في مباراة تعويض الخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف.

كتيبة المدرب توماس توخيل تدخل المباراة أملا في أن إنهاء مسألة الخروج المتكرر من الأدوار الأولى في دوري أبطال أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان ودع المسابقة من دور الـ16 في أخر 3 مواسم، ضد برشلونة موسم 2016-2017، وريال مدريد موسم 2017-2018 ومانشستر يونايتد موسم 2018-2019.

وقبلها فشل في عبور الدور ربع النهائي بعد الخسارة ضد تشيلسي وبرشلونة ومانشستر سيتي في الفترة ما بين 2013 وحتى 2016.

إلا أن لاعبو باريس سان جيرمان لن يجدوا الدعم والمساندة في المباراة من أنصارهم بعدما قررت الشرطة الفرنسية إقامة المباراة دون جماهير بسبب الخوف من تفشي فيروس "كورونا"، حيث حظرت الحكومة التجمعات لأكثر من 5 آلاف شخص قبل أن تحظر التجمعات لأكثر من ألف شخص.

المواجهات السابقة

3 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين، فاز بروسيا دورتموند مرة، وحسم التعادل مباراتين.

سجل دورتموند 3 أهداف فيما سجل باريس سان جيرمان هدفين.

التشكيل المتوقع

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كايلور نافاس

خط الدفاع: ثيلو كيرير – تياجو سيلفا – برسنيل كيمبيمبي – خوان بيرنات

خط الوسط: إدريسا جاي – ماركينيوس – ليوناردو بارديس

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا – نيمار – كيليان مبابي

بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: رومان بوركي

خط الدفاع: لوكاس بتشيك – ماتس هولميز – دان أكسيل زاجادو

خط الوسط: أشرف حكيمي – إيمري تشان – أكسيل فيتسل – رافائيل جيريرو

خط الهجوم: جادون سانشو – ثورجان هازارد – إرلينج هالاند

حكم اللقاء

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدارة المباراة للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

وأدار تايلور 32 مباراة حتى الآن في الموسم أشهر خلالها 140 بطاقة صفراء وبطاقتين حمرواتين واحتسب 13 ركلة جزاء.

وسبق لتايلور إدارة مباراتين لباريس سان جيرمان من قبل، جميعها في دوري أبطال أوروبا.

الأولى ضد شاختار وفاز بهدفين دون رد في دور المجموعات موسم 2015-2016، والثانية كانت ضد ريال مدريد في دور المجموعات في الموسم الحالي وانتهت بثلاثية دون رد.

كما أدار 3 مباريات لبروسيا دورتموند، الأولى كانت في الدوري الأوروبي ضد باوك في دور المجموعات وانتهت 1-1 في موسم 2015-2016، والثانية ضد أتلتيكو مدريد في دور المجموعات في دوري الأبطال وانتهت برباعية دون رد في موسم 2018-2019 والثالثة ضد إنتر في دور المجموعات في الموسم الحالي وانتهت بهدفين دون رد لصالح الفريق الإيطالي.

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