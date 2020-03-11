مصير الأولمبياد – تأجيل لـ عامين أم تقام في موعدها.. تضارب في تصريحات طوكيو

قال هاريوكي تاكاهاشي أحد أعضاء اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إن تأجيل البطولة لعام أو لعامين لتقام في صيف 2021 أو 2022 يعد حلا منطقيا في ظل تفشي فيروس كورونا في اليابان وفي مناطق مختلفة حول العالم.

ولكن في المقابل، صرح يوشيرو موري رئيس اللجنة أنه وفريقه لا يفكرون في أي تأجيل، وأن تاكاهاشي اعتذر عن ذلك التصريح.

تضارب في التصريحات الواردة من طوكيو أبرزته وكالة رويترز، بعد أن قال تاكاهاشي "الخسائر المالية لقرار التأجيل، أو إقامة الأولمبياد دون جمهور، سيكون كبيرا، لكن أي تأجيل أقل من عام سيتسبب في إقامة الأولمبياد مع أحداث رياضية أخرى. علينا أن نتحضر لأي احتمال، إذا لم تقم الأولمبياد في الصيف المقبل، التأجيل لمدة عام أو اثنين سيكون أكثر منطقية".

ولكن بعد ذلك، صرح رئيس اللجنة موتو أن الأولمبياد حتى الآن في موعدها المحدد، 24 يوليو.

وقال موري في مؤتمر صحفي: "هذا موقفنا الأولي، التحضير لأولمبياد آمن، ولا نفكر في تغيير ذلك الموقف".

تصريحات موري تزامنت مع أكبر موجة إصابة يومية في اليابان، 59 حالة، في الدولة التي تحمل على أرضها 1300 حالة مؤكدة بينهم 700 من سفينة دياموند برينسيس المعزولة حاليا.

موري أردف "كل خبير يعمل في مجاله، وأعتقد أن منظمة الصحة العالمية ستعلن قريبا موقفها من الأولمبياد. تصريحات تاكاهاشي فاجأتني وأظنها زلة لسان، وقد اعتذر عنها".

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